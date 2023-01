Del saque somos carnecita... ‘Mi trabajo en Europa ya está terminado. He jugado en los mejores clubes de Europa y ahora agradezco a Arabia Saudita la oportunidad de un nuevo desafío’. Palabras de Cristiano Ronaldo en su presentación en Al-Nassr y la firme que para mí está vendiendo humo.

Lo cierto es que en febrero cumple 38 años y ningún club top de Europa lo quería. Por su alto sueldo o por su carácter egocentrista. El billetazo que le pintaron los jeques árabes lo convenció de ir a una liga en que no tenía pensado jugar. Lo que sí no me queda duda es que a pesar de su edad, ‘CR7′ tendría que pasearse en ese torneo, porque en la alta competencia ya lucía choclón. Y no va cher...

Ya me contaron que el ‘venenoso’ se está arrastrando por una modelito que pocos conocen . Nadie la ha visto en televisión, pero es seguida por gente del ‘equipo de todos’. Ella se llama Pamela y usa de apelativo ‘Love’ y el muchacho que juega con los ‘camellos’ la está invitando a cruzar el charco. La neta que ahí manda la billetera gruesa. El que puede, puede...

Inicios difíciles. Roberto 'Malingas' Jiménez reveló en 'La fe de Cuto' las actividades que realizaba cuando comenzó en el fútbol profesional.

Me avisan que el ‘Rei’ sigue haciendo caja a pesar de que ningún equipo de Primera lo ha llamado. Lo buscaron de Puerto Maldonado para un campeonato relámpago y de entrada pidió sus dos ‘lucas cholas’, le respondieron que no había problema. Encima, como al otro día un empresario organizaba otro torneo, también arregló para jugar. Parece que ya se dio cuenta de que ya no está para la pelotita profesional y se recursea en las ‘pichangas’. Todo suma...

‘MUÑECA’ Y JUGADORES CON CARTEL

Hay un run run que la ‘Muñeca’, extrañamente, rechaza jugadores con cartel. Dicen que le han ofrecido hasta un par de ‘cafeteros’ con pasado en su selección y a buen precio, pero a ninguno le hace caso, todo porque los empresarios que llegan con el CV no son amigos suyos. Quéeeeee...

Lo vi a ‘Cafú’, exdefensa de Sport Boys, Cristal, Alianza Lima y clubes de Europa, haciendo sus compras de fin de año en el mercado de Magdalena. El hombre iba con su bolsón y levantó hartos adornos amarillos, bastante carne y nada de trago.

La verídica que cuando jugó siempre se cuidó y no tuvo escándalos. Por eso vive tranquilo y cuando puede se da sus gustitos. Así es... Me voy, soy fuga.

