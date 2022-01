Del saque somos carnecita... La firme que el amistoso con Jamaica ya es periódico de ayer. Ese triunfo solo vale para las estadísticas, levantar el ánimo y ponernos berracos rumbo a la ‘Batalla de Barranquilla’. El ‘Tigre’ ya debe poner candado y todos los días encojonar a sus ‘soldados’, porque fijo todo el ‘Metropolitano’ va a pifiar nuestro himno. Allá nos espera un ‘infierno’ y hay que estar preparados. Que el técnico les haga ver el video de la final del Mundial Italia 90, entre Argentina y Alemania, cuando todo el estadio lleno de italianos silba el himno albiceleste y Maradona los manda a rodar y encaballa a sus compañeros. Ya vivimos eso en Chile, para Francia 98, y no hay que ser ‘sanos’. Sí, señores...

DOS FINALES DE VIDA O MUERTE

Para mí, quedan dos finales que son de vida o muerte. No existe más oportunidad que la que jugaremos el 28 de enero ante Colombia y el 1 de febrero con Ecuador. Tenemos que pensar en ganar sí o sí, seis de seis para dormir tranquilos. De ahí ya habrá tiempo para hacer números con los duelos de marzo. Así es...

Ya me enteré que el ‘Israelita’, uno de los hinchas más queridos, se apuntó para el duelo en Barranquilla. Hace una semana, el ‘Tigre’ le dio para los pasajes y ayer, casi de madrugada, se paró en la puerta de San Luis y le dieron para los viáticos. El hombre hace su esfuerzo para alentar a la Blanquirroja y va a ir recontra grueso. Curuju... La que escuchó la convocatoria y lloró es la ‘blanquita’ de la avenida Bertolotto. El chato goleador le aseguró que si lo convocaban, podrían verse, pero otra vez la engañó. Ella sabe que no puede quejarse mucho, porque desde que empezaron sabía que era la ‘otra’. Pobechita... Me voy, soy fuga.

