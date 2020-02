Del saque somos carnecita... Después de cuatro fechas en el Apertura, el hincha de Alianza Lima deberá prender velitas a todos los santos, rezar y esperar un milagro de su equipo en la Copa. Su defensa es una gelatina y solo el veneco Quijada ha jugado para cinco puntos. El resto fue pan con camote y relleno. Pajoy, con 38 años, se metió un baile y les anotó con Alianza Universidad y el último domingo Montes, con 37, les dio tremendo dolor de cabeza.

No quiero pensar en lo que pueda pasar cuando enfrente al Nacional de Uruguay o Racing de Argentina. El argentino Gonzalo Bergessio o el joven Brian Ocampo estarán frotándose las manos en el ‘Bolso’. Al ‘Profesor’ no le va quedar otra que volver a jugar con cuatro al fondo, esperar que el ‘Mudo’ no se resfríe, y sin Deza y Ascues tendrá que apostar al pelotazo. Así es...

En el Rímac, la ‘Mosca’ llamó la atención por dos cosas: primero, llegó con una camisa que parecía hecha de papel periódico y segundo porque dijo ‘no somos tan pavos’. Lo cierto es que el hombre va de frente, sin roches y es querido por los hinchas, pero eso no garantiza una buena campaña. En 2013 lo sacaron por la puerta falsa, después de haber sido campeón y todo porque no iba con el ‘estilo del club’. Ahora lo repatrian para que apague el incendio. Curuju...

Así que el ‘Zancudito’ no era tan pecho frío como se muestra en la cancha. Fue ampayado entrando a un ‘telo’ a jugarse una pichanga con la ‘tombita sexy’ y dicen que ahí hizo taquitos, pateó desde fuera del área y metió golazos de cabeza. Si así hubiera sido en los Panamericanos de Lima y en el Preolímpico, hace rato estaría jugando en el extranjero. Y no va cher... Me voy, soy fuga.