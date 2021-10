Del saque somos carnecita... Esta semana es crucial para la selección. Son siete días claves. Dos partidos trascendentales que nos permitirán seguir con vida hasta el final de las Eliminatorias o nos despedimos desde ya. Apunto a Chile y Bolivia. El tercer choque con Argentina nos podemos dar el lujo de empatar o perder. Pero si conseguimos los 6 puntos iremos a Buenos Aires recontra motivados, encojonados y allí que nos aguanten.

Sirve ganar a Chile, pero el trampolín es dar el golpe en La Paz para no alejarnos más del repechaje. ¿Se puede? Yo creo que sí. No somos más que ellos, tampoco menos. Sí, señores...

Por siaca, no empecemos con la tontería de que Chile viene sin Vidal, Mena y Vargas. Sería el peor error creer que llevamos ventaja por esas bajas. ‘Vamos a matar a Lima’, dijo Gary Medel. La frase del ‘Pitbull’ resume lo que se viene. Es un clásico, es historia, es el pisco, el cebiche, la papa, es todo. Así parezca una estupidez, es así.

Queda clarísimo que aquí no hay estadísticas, ni apellidos, ni posición en la tabla. No estoy diciendo que salgamos pensando cuando nos silbaron nuestro himno en el 97 porque la idea es que no entremos como locos, pero sí que esto es para inteligentes y guapos. Aquí solo vale meterla y conseguir la victoria. No hay otra. Rexuxa...

PAOLO GUERRERO O GIANLUCA LAPADULA

El fútbol es actualidad. Es rendimiento. Y el entrenador no puede elegir el pasado y trayectoria por nivel. Yo reconozco que Paolo Guerrero es el mejor 9 que he visto en la selección, pero hoy Gianluca Lapadula es lo mejor para el equipo. Por ritmo, movilidad y despliegue.

No los estoy comparando. Simplemente estoy opinando que el ‘Bambino’ está más entero y como para que vaya a chocar, guerrear y joder. El ‘Depredador’ todavía no está 10 puntos. Y aquí no hay que dar ningún ‘cachito’. Tiempo es lo que siempre falta en la cancha. Aprovechemos como corresponde a los dos. Así es...

Bien Carlos Zambrano y Luis Advíncula en el River-Boca. Perdieron 2-1, pero defensivamente estuvieron a la altura. Desde los 15 minutos del primer tiempo jugaron con uno menos por una expulsión tonta de Marcos Rojo. Se hicieron respetar por su zona. Lo sacaron arrancado al colocho Carrascal que entró y luego lo cambiaron porque es más flojo que una diarrea.

El ‘León’ de cabeza puso el descuento a los 92′. La verídica que el cuadro xeneize de mediacancha para arriba no tiene ni mela. Encima no salió en lista Sebastián Villa. La volante no da tres pases seguidos. Es un abuso. Me voy, soy fuga.

