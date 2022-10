Del saque somos carnecita... Soy hincha del Barcelona al mango. Y me jode que pierda el clásico ante Real Madrid. Pero las cosas como son: el 3-1 fue justo en el ‘Santiago Bernabéu’. El estilo es innegociable. La pierna fuerte y el coraje también. Ayer vi un equipo sin alma, sin huevos. Los de Ancelotti zamaquearon a los chibolos y tabearon a su antojo a Lewandowski que pelea solo contra todos. Ni un rebelde, ni un reclamo. Ni una pechada. No chocan, no van a las divididas, no hacen faltas tácticas.

Se extrañó como mela a Ronald Araujo. El uruguayo hace respetar hasta a los porteros del ‘Camp Nou’. Y también quedó demostrado que Busquets hace rato dejó de ser el mejor 6 del mundo. Le cuesta la marca y los equipos intensos. El Barza de Messi, Iniesta, Alves y otros ‘monstruos’ se defendía con la pelota. La posesión por partido pasaba el 70% y encima metía de cuatro para arriba.

Hoy priorizan la velocidad, pressing, recorrido por las bandas. El fútbol pasó a cuarto plano. La revolución de Xavi no puede tener a Sergi Roberto que es lateral, interior, mixto, extremo y ningún sitio en su puesto porque ni chicha ni emoliente. Sí, señores...

El exjugador celeste recordó en 'La fe de Cuto' la vez que jugó en su pueblo Córdoba y todo lo que vivió el día de su primer partido profesional.

Boca Juniors con un hombre más durante 60 minutos cayó 2-0 con Newell’s en Rosario. El ‘León’ Zambrano, quien andaba bien parado, fue cambiado en el entretiempo porque estaba con amarilla y allí vino la debacle del ‘Negro’ Ibarra. Entró Sebastián Villa y Luis Advíncula se corrió a la zaga. Se desacomodó mal la defensa.

El ‘Rayo’ sale en la foto de ambos goles por ser muy sano. En el primero, entrega corto un pase y cuando quiere cruzar al ‘9′, rebota y se cae como un paquete. En el segundo hace una falta cerca del área y cobran un tiro libre que termina en un cabezazo adentro del arco de Agustín Rossi.

La idea del DT era buena buscando abrir la bandas, pero se le volteó la torta. Una cosa es cuando son protagonistas y otra cuando salen de contragolpe. Rexuxa...

Hay un run run fuerte que la ‘Pulga’ es generoso con su sangre. Es de los mejores pagados de la MLS. Y además es respetado y reconocido en Estados Unidos. Y por tener buen corazón y compartir le va bien en la vida. Cuentan que construyó un edificio donde vive su entorno familiar más cercano. El chato es full business. Desde mascarillas hasta un avión. Por eso se da sus buenos caprichitos y levanta pisos y ‘materiales’. Vale..

CABEZÓN TIENE MÁS CALLE QUE LOS FONDEADOS.

El ‘Cabezón’ tiene mucho más calle, vestuario y conocimientos que toditos los ‘Fondeados’ juntos. El seleccionador esta semana acaba sus visitas a los clubes del medio. Ha ido a enterrarse por cada entrenamiento, pero menos a la rica Vicky. Allá mandará a sus asistentes porque le han dateado que no es bien visto y prefiere evitar problemas.

Los que manejan la institución ya una vez se opusieron a que vaya. No le perdonan que en su época de pelotero haya fichado por el ‘compadre’. Qué podemos esperar de estos señoritos que salvaron la baja en los escritorios. Así no es... Me voy, soy fuga.

