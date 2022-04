Del saque somos carnecita... Si honras a papá y mamá, siempre serás bendecido. Ya me contaron que el ‘10′ del ‘Tigre’ es buen hijo y la semana pasada le armó un tonazo a su progenitor. Dizque se portó como los dioses y contrató una orquesta de cumbia, para que baile todo el barrio de Buenos Aires, en la Ciudad de la Eterna Primavera. Sobraron las chelas y el tío apenas brindó. Lo curioso es que el chato liquidó como si fuese el homenajeado, porque se encargó de consumir todo el jarabe. Me imagino que su personal trainer ya lo hizo botar la resaca. Ahora a cuidarse que viene lo bueno el 13 de junio en Qatar. Sí, señores...

Me pasan la voz que el ‘Loquito del Rímac’ ya perdió poder de convocatoria. Aseguran que se encargó de armar una pichanguita y su ‘batería’ se apuntó de boca, pero lo malo que la canchita era a las afueras de Lima y el único que llegó fue ese ‘ponja’ que vino a jugar a la ‘Franja’ y se quedó a vivir en el Perú. Después, todos lo ignoraron. En la nombrada, tienes a mil hinchas a tu lado. Cuando ya fuiste y estás en los cuarteles de invierno, solo quedan los verdaderos amigos. Y no va a ser...

EL CHEMO DE LOS POBRES ABRIÓ SU CENTRO EN EL RÍMAC

Bien el ‘Chemo de los pobres’. Abrió su centro de capacitación física en el Rímac, le llegó una buena cantidad de alumnos y ya abrió otro en Comas. Todavía se está inscribiendo la gente, aunque todo indica que está bien encaminado. La neta es que el hombre es chamba, se mete a todo y ya aprendió a ahorrar sus monedas. Pero lo más importante que ha aprendido es que ya no debe mirar chicas de farándula porque después lo ‘parten’. Rexuxa...

Problemazas en Ate. Una doña, cuyo nombre empieza con T de Tatiana, se encarga de cobrar las pensiones a los padres, presiona para que no se atrasen, pero a los profesores no les cancelan a tiempo el sueldo, los maltratan y al que le responda, lo acusa para que lo boten. Qué feo... Me voy, soy fuga.

