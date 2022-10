Del saque somos carnecita... Las cosas están movidas en La Florida. Los más causas del volante acusado de pegalón y ludópata miran mal a la ‘Mosca’. Es que no lo ha defendido como lo hizo con el arquero que salió jugando un campeonato de exalumnos de su colegio. Al portero lo pasó por agua tibia y sigue de titular, al otro dejó que lo castiguen y nunca sacó cara por él. La neta es que yo se la canté hace tiempo. Ese muchachito está mal de la cabeza. Hoy la mujer te denuncia y fuiste. Los que conocemos el tema decimos que esto le pasa por sonso. Nunca debió ir por Gambetta. Los motivos me los reservo. A buen entendedor, pocas palabras. Sí señores...

Me cuentan que el ARQUERO que juega en el puerto se enamoró otra vez de una modelo. Todo iba bien, hasta que le llegó una oferta del Cusco y el patita hasta ahora no firma contrato, porque su novia no desea ir a vivir al ‘Ombligo del mundo’ y él, como es celoso, no piensa dejarla en Lima. Sabe que en ‘one’ lo parten y eso lo aterroriza. Aquí, en provincia, en otro planeta o a dos metros tuyos, en tu ‘pepa’, si tu pareja te quiere cuernear, lo hace con pana y elegancia. Asu mare...

El ‘Correcaminos’ es un personaje de aquellos. Todo el año habla de los cremas, se declara hincha confeso, pero a partir de noviembre ofrece llevar juveniles a todos los clubes del interior. Ya subió su tarifa y por colocarlos en reservas pide 10 ‘lucas’, aparte de lo que hay que dejarle al técnico de esa categoría. Estos tipos hacen daño al fútbol. Qué feo...

El ‘Perro alemán’ celebró su cumpleaños

Me pasan voz que el ‘Perro alemán’ celebró su cumpleaños y estuvieron varios invitados de la pelotita. Entre ellos, el ‘Gato techero’ que se apareció sin regalo y encima aprovechó para decirle al exdelantero que ahora es empresario, que le consiga equipo la próxima temporada, porque ya la ‘patrona’ se cansó de verlo todo el día en el Twitter y sin trabajar. Noooooo...

El que anda palteado es el ‘Chemo de los pobres’. Estuvo vendiendo entradas para el concierto de Daddy Yankee, para la zona más cara, y al final las colocó, pero aseguran que la policía está siguiendo a todos los que ofrecieron boletos por las redes y seguro lo van a citar para que declare cómo las consiguió o quién se las pasó. Picante de machas... Me voy, soy fuga.

