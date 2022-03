Del saque somos carnecita... ‘No tenemos euforia, tenemos dos partidos que son finales’, dijo Diego Alonso, técnico de Uruguay, respecto a la última fecha doble de Eliminatorias. Ese es el pensamiento que también debe haber en la ‘Blanquirroja’.

TE VA A INTERESAR: ZAMBITO ESTÁ DISTANCIADO DE GOLEADOR QUE SE TAPA UN OJO CADA VEZ QUE MARCA

La fiesta, la calculadora, el juego de palabras, todo eso es para los hinchas. El ‘Tigre’ y los jugadores deben tener la máxima concentración porque estos dos encuentros te pueden meter en la historia.

Revisen videos del rival, googleen a quién deban marcar, vean los errores de los defensas Godín y Araujo, practiquen penales, estudien al arquero y apréndanse hasta los nombres de sus mascotas. Después de asegurada la clasificación, hagan lo que quieran. Sí, señores...

Por si acaso, hace rato que los charrúas están jugando su partido, saben que ante Perú deben lograr su clasificación para ir tranquilos a Chile.

Hay que estar preparados para todo, dentro y fuera de la cancha. Que no nos pase lo de 1997 en Santiago, donde nos agarraron de giles y varios se asustaron con las pifias y bulla en el estadio. El trabajo del coach y psicólogo será importante. Que inviten al ‘Diamante’ Uribe, La Rosa, Cueto, Duarte, Velásquez y al mismo Oblitas para que hablen con los jugadores. Ellos lograron el ‘Centenariazo’ en 1981 y encaminaron nuestro pase a España 82. Hay que ir encojonados.

‘EL RATÓN’ ES UN BENECIDO CON TANTAS OPORTUNIDADES EN EL FÚTBOL

Así es... Ya me contaron que el ‘Ratón’ lleva una semana y media de intenso con una amiguita de Independencia. Como ella no le para balón, timbró a otra que vive por Insurgentes con Precursores, en San Miguel, y otra vez le colgaron.

El muchacho se dio cuenta de que si no juega en Primera está en nada y cuando lo llamaron los tarmeños no se hizo de rogar y rapidito preparó sus maletas. La firme que el chalaco es un bendecido con tantas oportunidades que le da el fútbol, lo malo es que es un chicote pelado. Y no va a ser...

Ese zambito que siempre calma su sed con un roncito tiene una moral de acero inoxidable. Dicen que le pidió el número a una chica reality que trabaja con su hermana en el mismo programa. Ella no le respondió, él le escribió al ‘wasap’ y en ‘one’ lo bloquearon. Pobechito... Me voy, soy fuga.

TE VA A INTERESAR: