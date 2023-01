Del saque somos carnecita... Para mí, Paolo es el mejor delantero que ha tenido la ‘Blanquirroja no en los últimos años, sino en décadas. Solito se fajó en el ataque con ‘asesinos del área’ y fue uno de los líderes en la clasificación a Rusia 2018. En su mejor momento fue campeón del mundo con Corinthians y lo pretendían los mejores equipos del continente, pero los años pasan y pesan. Y eso es algo que el goleador no quiere o no desea ver. Por su juego, garra y entrega se ganó el respeto de todos.

Ahora, con 39 cheques, pretende seguir jugando, su entorno lo ofrece a varios clubes y lo chotean. De Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, hasta de Matute. La firme que no corre. En su CV ya tiene una ‘pita’ y un futbolista de su trayectoria no puede terminar su carrera de esa forma. A veces en la vida hay que darse cuenta de que, por más que uno quiera, hay etapas por cerrar, ciclos que se terminan y empezar otros. Un partido de despedida a lo grande con la selección y el hincha siempre lo recordará por todo lo que le dio a su país. Sí, señores...

Roberto 'Malingas' Jiménez cuenta su verdad tras el piquito que le dio a Donny Neyra y que remeció al fútbol peruano.

Yo nunca he sido hincha del ‘Tigre’, pero como todo profesional tiene derecho a dirigir donde le dé la gana

En Ecuador, China o en Marte. En Perú ya le dimos las gracias por una clasificación con ayuda de tres puntos en mesa y en la siguiente se le escapó la tortuga cuando unos ‘canguros’ nos eliminaron porque ‘tuvimos un mal día’, como dijo el técnico. Si se confirma que chapa el buzo de la ‘Tri’, en buenahora por él. Y si se la lleva en carretilla como fue cuando estuvo al frente de la Bicolor, pues bien para él. Lo que sí es seguro es que ya sabremos a qué jugará Ecuador, porque el argentino nunca cambia de libreto así enfrente a Brasil o Islas Feroe. Y no va cher..

Hay un run run que el ‘Ratón’ estaría por vender su casa en La Perla Alta. Parece que en esa zona no lo quieren mucho y prefiere alejarse de los líos. Así es... Me cuentan que ‘Alfa y Omega’ no olvida a una ‘chamita’ que trabaja por donde entrena. Las malas lenguas lo han visto rondando a la muchachita del grifo que está cerca a la playa en Lurín. Parece que ya hubo más que besos y abrazos, porque apenas regresó de Tarma fue en su búsqueda. Provecho... Me voy, soy fuga.

TE PUEDE INTERESAR: