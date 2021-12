Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Ya me contaron que el ‘Venenoso’ también tiene su ‘chaleco’. Es su causa de Matellini, uno que siempre anda en líos, pero es especialista en conocer chicas bonitas. Dizque el muchacho es quien alquila los ‘depas’ y lo cubrió en casa, cuando el pelotero estuvo en Lima y se escapó del tono que le armó a su viejito. El brother no trabaja, pero desde el extranjero le llega la solución a todos sus problemas. Curuju...

Me pasan la voz que ese volante que se portó mal en el puerto, faltándole el respeto al tío ‘Agüita’, está con una flaca que le exige exclusividad. Por eso, él borra comentarios de cualquier chica y solo deja lo que le escriben los amigos. Por ahora se está portando bien, pero no se sabe cuánto le durará. Porque después empieza con las juergas, los escándalos y los vecinos llaman a serenazgo. Ayayayay...

NAVIDAD EN MATUTE

Se celebró la ‘Navidad del niño íntimo’ en Matute. Los jugadores del club recibieron regalos. También se apareció el ‘Rey de los bloopers’, que pidió unas tres cajas más, porque tiene algunos ‘goles’ que le han abierto juicio por alimentos y quiere calmar la situación. Quéeeeee...

La neta que en el Callao se están haciendo mal las cosas. Todos opinan de las nuevas contrataciones y al profesor solo lo llaman para decirle que deje entrar al entrenamiento a tal o cual pelotero. Es un circo y lo peor es que no hay billete. El chupo va a reventar en unos meses cuando no haya de dónde sacar un mango. Hummm... Me voy, soy fuga.

