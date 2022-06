Del saque somos carnecita... La verídica que me tocó el bobo escuchar a Jefferson decir que a veces no puede ni subir las escaleras por el mal a su rodilla. Desde esta columna lo hemos ‘rascado’, pero el ‘10′ es inteligente y sabe que es un vacilón, una joda, nunca con mala onda ni ‘mala leche’. Siempre reconocí que es un crack, al igual que Paolo.

La hinchada debe agradecerle por todas las alegrías que le dio al fútbol peruano y, en especial, su golazo que nos llevó a un Mundial después de 36 años. Ahora es tiempo de pensar bien si vale la pena seguir. La salud es lo primero. Está fondeado y todo se lo ganó con su esfuerzo. Así es...

Ya me contaron que un zambito que cada vez que fallaba un gol se reía y después pedía perdón por un clamoroso ‘blooper’, estuvo el inicio de semana en un evento en Ate. Conoció a una anfitriona y sin pedir permiso a nadie, ni preguntar su nombre, se acercó y después de unos minutos de charla la tomó de la mano y se la llevó. Mismo ave de rapiña la tomó con sus garras y se la llevó ‘volando’. Provecho...

Luis Farfán, el papá de 'La Foquita', fue uno de los invitados de 'La Fe de Cuto'. Pese a que siempre ha mantenido un perfil bajo, esta vez se animó a opinar sobre la relación con su hijo, su mamá y en lo que se parecen él y el delantero.

EL PROFESOR DE NOCHETO TIENE ARMADA UNA FIESTA PARA EL CHATO DE ‘LA SELE’

Me datean que el profesor de Nocheto, del pujante distrito de El Agustino y que le recomienda las mejores amigas extranjeras al ‘Chato’ de la selección, le escribió dándole la bienvenida a sus vacaciones. Dicen que el muchacho le ha dicho que se van a juntar cuando regrese del norte y el patita ya tiene todo arreglado para armar una fiesta en ‘Miraflowers’. Es que allí tiene un departamento que lo alquila su mejor amiga. Hummmm...

Me cuentan que un equipo de Puente Piedra le envió una carta a un goleador de los mundiales. Le pidieron un regalo para el club que estaba participando en el ‘fútbol macho’ y el hombre respondió en ‘one’. Lo malo es que cuando todos se frotaban las manos, llegó el paquete, vieron que era grande, y al abrirlo encontraron diez pelotas de plástico. No sean malos... Me voy, soy fuga.

