Del saque somos carnecita... Por siaca, hoy nos podemos meter un ‘pelón’ si creemos que Venezuela es de alivio. La ‘Vinotinto’ pondrá su mejor equipo y su estilo de juego siempre complica a la selección porque son de correr sin freno de mano. Encima son cargosazos porque chocan, chocan y ajustan. Es un equipo muy incómodo que le saca puntos a la mayoría de selecciones, a excepción de Brasil. Así que la clasificación la tenemos en la mano siempre y cuando entremos concentraditos y sin regalar medio tiempo. Cuidado que esos ‘chamos’ ven el balón como si fuese un kilo de pollo. O sea, matan. Sí, señores...

La neta es que Gianluca Lapadula es el hombre de moda en la actualidad. Y se lo merece porque se saca la mela. Pero quiero hacerles recordar a todos que Paolo Guerrero es el mejor ‘9’ que pasó por la Blanquirroja y dejó la vida por su país. Yo lo reconozco, así sea recontraaniñado. Solito se fajó arriba y comió roturas de cejas, cabezazos y codazos en la nuca, patadones de los más rudos de Sudamérica y marcó goles que nos llevaron al Mundial. Ese de tiro libre a David Ospina que nos llevó al repechaje antes de ir a Rusia 2018 quedará en la historia.

Igual con Jefferson Farfán. La ‘Foquita’ regó demasiada calidad y con la rodilla chancada paró pleito y golpe en estos últimos años. Y su plus es que ha sido un gran embajador de nuestro balompié en Europa. Los dos están al nivel de Sotil, Cueto, Cubillas, Uribe, ‘Panadero’ y otros bravos que han hecho felices al pueblo. Las cosas claritas. Sería excelente tenerlos a los tres en perfectas condiciones. Si es así, a guerrear para ir a Qatar...

La firme que el ‘Rey’ es puro ‘bobo’. Ha mandado a buscar una silla de ruedas porque quiere apoyar a una persona en problemas con las piernas. Se ha metido la mano al bolsillo para poder cumplir con ese patita. El muchacho habrá tenido sus errores, se ha volteado ‘pomos’ de ‘pomos’ de chelas, pero cuando se trata de ayudar, siempre dice presente. Su corazón es noble y siempre trasciende. Recontravale...

El que se dio una escapadita a los ‘yunaites’ es el exvolante de bigotitos que lloró en todas sus despedidas. En el primer ‘sajiro’ se subió al avión y todo para poder vacunarse contra este virus que nos tiene palteados. Si puede hacerlo, está bien que se asegure. Ahora falta que se cure de ‘manguear’ a sus compañeros que se lleva a partidos masters de exhibición. La torta es igual para todos. Por ser el contacto que se lleve alguito más y no la mitad. Así no es...

Ese zambito que se apellida como la Ciudad de la Eterna Primavera no entiende que ya pasaron los años y su actriz de rulitos está en otra. Desde su cuenta de Instagram, de manera caleta y sin nombrarla, publica canciones que a ella le gustaban. No se la puede sacar de su cabeza. Pobechito... Me voy, soy fuga.