Del saque somos carnecita... Ayer me despierto cerca de las 9:30 de la mañana y ya tenía una llamada perdida de mi director: “Bombardero, chequéate el Boca-River o el Sport Boys-’U’ para que comentes”. La neta es que por primera vez en mi vida elegí un partido que no sea de mi querida y amada rosada.

En el puerto hay un administrador que mendiga plata, un entrenador desconocido y que chambea de gratis en el club y varios jugadores del montón. Eso me desanima, me hace volar, me baja la llanta. De pensar que los 10, los creativos, eran ‘Cachito’ Ramírez y Hernán Novick, quienes juntos pasan los 70 años, preferí poner ESPN. Ya estoy harto de ver fútbol con bastón.

Y no me equivoqué porque los chalacos perdieron 1-0 en los descuentos. Basta ya de viejos, tíos, de parrilleros y extranjeros estafadores. Hagamos crecer a los chamacos. Es la única solución para que salga un Sotil, Cubillas, ‘Chumpi’, Pizarro, Guerrero o Farfán. Si seguimos así, vamos derechito al sótano diez. Sí, señores...

Triunfazo de Boca. El partido fue maluco, maluco. Lo mejorcito la previa, la fiesta, las tribunas, el ingenio y joda del hincha, el terremoto de la ‘Bombonera’. Los dos venían con igualdad de puntos, parejos, pero en el fondo, los ‘millonarios’ tenían mejor equipo y técnico. Esto es fútbol y no valió de nada.

El ‘Negro’ Ibarra no necesitó de mucho en la pizarra para llevarse los puntos. Creo que en la charla técnica solo encojonó a su gente. Taba (pisotones, fracturas, manazos, codazos y hasta puntazo en la cara), boquilla, aprovechar la que se presente y candado a la defensa. Le salió perfecto el plan.

La clavó de cabeza Darío Benedetto y Carlos Zambrano despejó hasta el aire. El ‘León’ entró cuando las ‘papas quemaban’ y la hizo excelente más de 20 minutos. Luis Advíncula no pasó la mediacancha. Se sacrificó para no dar espacios, ni un cachito. Estuvo aplicadito en la marca, coberturas y cruces. A veces con actitud y huevos, te sobras. Pero solo con fútbol y efectividad sostienes resultados. Y no va a ser...

‘FONDEADOS’ EN LA CALLE

Los ‘Fondeados’ están en la calle. Recién botan a su entrenador cuando tenía que haberse ido después del 8-1 en la Copa. Que no me vengan con la barreta de que tenían que liquidarlo con un billetón. Eso es tangazo. Si le pagan un dineral a un jugador que se la pasa en el tópico hace varios meses, por qué no lo cesaron para lavarle la cara al equipo. No tienen criterio. No deciden correctamente. Qué feo...

¿Qué es de la vida de Jhilmar Lora? No sale ni en lista en el Rímac. Es imposible que se haya olvidado de jugar. Y simplemente porque tiene harto talento en los botines. Ha jugado Copa América y Eliminatorias con la selección.

También Copa Libertadores. Ha sido sondeado del exterior. De pronto está borrado de su club. Que alguien salga y diga la verdad. Si es por disciplina, si es desubicado, si no entrena a conciencia. Que se manifiesten. Ninguno de los que están en su puesto le llega al tobillo. A Riquelme y Mosquera, tremendos cuentazos, los tiraban al ruedo. Y ni qué decir de uno que es titular y se amanece ‘liquidando’ a cada rato con su novia farandulera. Ayayayyyy... Me voy, soy fuga.

