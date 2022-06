Del saque somos carnecita... Estoy a 11,594 metros de altura como me marca la pantallita del asiento delantero de mi vuelo Madrid a Lima por Iberia. He recorrido 5,500 kilómetros y faltan 4 horas y 59 minutos para aterrizar en el aeropuerto Jorge Chávez. Mi arribo está previsto para las 6 de la tarde, mientras entras, paso Migraciones y recojo maletas, serán aproximadamente las 7 de la noche. O sea, apenas los pasajeros vayan bajando del avión envío la columna por la laptop. Han sido 13 días de una aventura increíble que no tuvo un final feliz. Estoy agotado por el cambio de horario, las escalas y malas noches. Pero ese cansancio mental y del cuerpo lo recuperas durmiendo y descansando en un par de días. Lo que me tiene destrozado es la eliminación. No me pasa la bronca, decepción, frustración y dolor. Nos quedamos fuera del Mundial simplemente porque lo merecemos y no hay que encontrar excusas baratas para librar de responsabilidades a otros . Sí, señores...

Leo comentarios en las redes y escucho programas en la televisión y no coincido: ‘Si juegan dos partidos más, Perú lo golea’ . Eso ya suena a broma, joda o sarcasmo. Es como cuando mi hermano el ‘Tigrillo’ Navarro decía que en el primer tiempo les metíamos 3-0 a los ‘pintabuques’. Aquí lo clarito es que pueden enfrentarse cien veces, pero no ganamos el que debíamos, el partido que valía la clasificación. El fútbol ya evolucionó y en definiciones y repechaje no hay tantas diferencias. A nosotros nos ha pasado la factura el bajísimo nivel de varios seleccionados , que algunos temblaron de miedo y a otros les pesaban las piernas por la presión. Pero sobre todo hay dos principales: Gareca se equivocó en todo en Qatar. Hasta permitir que la concentración se convierta en la ‘Calle de las Pizzas’ en la madrugada del partido. Harta gente ‘liquidando’, cantando, ‘tirando maicito’, afanando. Y sin contar lo de Barcelona, que parecía la luna de miel de unos cuantos. Nunca lo permitió y se le escapa la tortuga al final. Qué feo...

La pregunta es: ¿Le renovaría a Gareca ? Sus ‘viudas’ argumentan que nos llevó después de 36 años a un Mundial, que golpeamos en Eliminatorias en Asunción, Quito, Barranquilla y Caracas, que nos devolvió la imagen internacional, que fuimos subcampeones de la Copa América, que nos dio esperanza con la repesca y por su manejo en el vestuario. Los poquísimos que están en su contra argumentan que consiguió dos quintos puestos. Uno por tres puntos en la mesa y en la otra clasificatoria regalamos casi la primera rueda. Que muere en su ley con jugadores que no rinden. Que no tiene mucho repertorio en planteamientos y sistemas. También que con algunos saca la correa y a sus engreídos los adopta como hijos y tienen licencia para hacer la del ‘Chavo’, dentro y fuera de la cancha. Yo creo que tiene un staff técnico que no lo ayuda y por eso los llamo los ‘conversa por gusto’. Usted, lector, tiene su punto de vista y lo respeto. Para mí es tiempo del cambio. Y una cosita más, el que lo trajo y aparece en la foto en los triunfos llamó a su aparato mediático para envenenarlo con que el ‘Tigre’ paró mal al equipo y fue el responsable del papelón . Se echó grasa en una. Ayayayayyy...

El comunicado de Advíncula despidiéndose de la selección por haber fallado el penal es entendible. Pero les pasó a los más grandes de la historia del fútbol y volvieron. Tenías que pegarle seco, pero ya fue. Te tocó la bolilla y así es la vida. Levántate porque tú te mereces tu revancha. Eres útil en Boca y también para tu país. Tampoco pidas que haya una campaña como cuando Messi renunció a la Albiceleste, donde hasta en las publicidades de estaciones de trenes y todo Buenos Aires le pedían que se quede. Ah, al chico Valera no lo podemos matar, fue valiente al agarrar el balón en el sexto remate. Hay material humano en el arco, en la zaga y contención. Tenemos al chamaco Marcos López. Falta uno por la derecha que le haga competencia al ‘Rayo’. Necesitamos dos extremos, pero la delantera es declarada zona de emergencia. Un ‘9′ urgente. Lapadula es un salva la situación. Nada más. Lo digo en frío. Es carismático, buen tipo, guerrero y no hay discusión. Paolo y Jefferson ya comenzarán a disfrutar de su retiro. No hay atacantes y eso es un parto de trillizos. Traigo en mis valijas obsequios para mi familia y amigos de la tienda oficial del Real Madrid, de Carolina Herrera, Armani, de las tiendas del Corte Inglés, de Pandora, Tous, Nike y Dutty Free de Barajas, pero no cargo lo que habían soñado los 33 millones de corazones. A esperar cuatro años más para sanar la herida... Me voy, soy fuga.

