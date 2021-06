Del saque somos carnecita... Un abrazo fuerte para todos los padres del Perú. Esos que salen desde muy temprano a trabajar honradamente para llevar el pan al hogar. También para los que dan buenos ejemplos, valores y amor a los hijos. Para aquellos que tuvieron que viajar al extranjero para poder mantenerlos y no los ven hace mucho tiempo. Y mi rechazo total a esos que no les mandan ni un tarro de leche a su sangre y mi desprecio a los que no asumieron su responsabilidad y no los firmaron.

Además, a los sanazos que se creen estas frases; ‘Cómprame ese trago, papi’, ‘Me gusta esa joyita, papi’, ‘No me viene la ruler, papi’, ‘Por ahí noooo, papi’. Les digo que no sean sonsos, giles, que con ellas nunca tendrán un feliz día. Sí, señores...

Y Hoy es el Perú vs. Colombia. La blanquirroja se ve otra vez ‘face to face’ con Colombia. Hace un par de semanas nos ganaron sin despeinarse en Lima. Así que el fútbol da revanchas en una y es una buena oportunidad para cambiar la imagen.

Si estamos ordenados y con agresividad en la marca, podemos guerrear y joder. Pero si le tomamos fotos a los rivales como lo hicimos con Neymar, vayan preparando la canasta.

La selección peruana disputará su segundo encuentro en esta Copa América 2021 ante el conjunto colombiano y necesita sí o sí una victoria para tener chances de clasificar a la siguiente ronda.

Ese equipo de Rueda toca igual que el de Gareca. La diferencia es que no falla tanto como nosotros defensivamente. Si creemos que Gianluca Lapadula solito hará la fiesta, estamos equivocados. Ni Duvan Zapata ni Luis Muriel anotaron hace poquito en el Estadio Nacional. Fueron Yerry Mina y Mateus Uribe, ambos de cabeza. El otro lo hizo Luis Díaz de derecha. Así hay que desdoblar y estar pilas en la pelota parada. Sí, señores...





Me avisan que un ‘Gato’ que le gusta dar palmaditas a los delanteros rivales, ha dejado un problemón en Lima. Mientras anda pensando en los delanteros colochos, en la capital la señorita del barrio de Villa María del Triunfo, la misma a la que le prometió separarse de su firme, está presionando para que la oficialice. Si no lo hace, se va a presentar ante la ‘patrona’. Asuuu...

Ya me contaron que el ‘Rey de los bloopers’ está obligado a colgar fotos con su flaca en las redes. Está pagando sus ‘pecados’ y, si no cumple, ella lo saca de la casa. Porque todos estos años, que no hacía buenos contratos, lo recibió en su depa y tiene que aguantar sus reglas. Ayayayay...

La firme que el ‘Rusito’ vive gratis. Es suplente en Ate, pero le llegan todas las publicidades a su Instagram. Restaurantes y dulcerías quieren que saquen sus productos. Cómo sería si fuera titular. Por el pelo y cacharro le sobran recursos. Y no va a ser... Me voy, soy fuga.