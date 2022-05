Del saque somos carnecita... Yo soy como Cueto, Pedrito Ruiz, Platini, Guardiola, Busquets, el ‘Pibe’ Valderrama, Messi, Neymar y todos lo que tienen rapidez mental. Los que un segundo antes ya vieron la foto. El caso Paolo Guerrero no es casualidad. No es de gratis.

TE VA A INTERESAR: EL MUCHACHO QUE QUEDÓ FUERA DE QATAR LE RESPONDIÓ MAL A LA NOVIA

Primero, viajó a Estados Unidos para su proceso de recuperación. Segundo, dos días antes de volver a Lima, declaró que hasta cojo juega por la selección en el repechaje. Tercero, ya entrena a full en la Videna, hace partidos de práctica y se hace el sonsito cuando le preguntan si presiona para que lo convoquen.

Pero no está mal su estrategia. Estoy convencido de que le va a funcionar. Lo van a llamar antes de subir al avión. Es cierto que lleva meses inactivo, sin competencia, que está falto de ritmo y de fútbol. Pero viendo a los convocados en la delantera, si yo fuese Ricardo Gareca lo pongo en la lista.

El ‘Depredador’ en muletas y con un ojo parchado y el otro con cataratas, es un millón de veces más que ‘Forrest Gump’. Si se trata de ser consecuente, no debería ser tomado en cuenta. No es necesidad ni urgencia. Es una emergencia. Nos jugamos el pase al Mundial de Qatar. Sí, señores...

Andrés 'Balán' Gonzáles respondió las Preguntas Picantes de 'La fe de Cuto'

FELICITACIONES PARA LUIS ADVÍNCULA Y CARLOS ZAMBRANO

Felicitaciones para Luis Advíncula y Carlos Zambrano, quienes con Boca Juniors se consagraron campeones en la Copa de la Liga de Argentina. El ‘Rayo’ es indiscutible en la banda derecha. Ha crecido en la marca, en la actitud, en la concentración. Está más pillo, temperamental y atrevido. Además es carismático. Hasta manda mensajes en sus redes cuando es cumpleaños del jardinero de ‘La Bombonera’. Es ‘patín’ y ‘skateboard’ porque es la única manera de ganarle el coco a esos parrilleros.

Lo del ‘León’ es distinto. El central le ha tapado la boca a la prensa y argentinos ‘mala leche’ de allá, pero igualito lo arrimaron en la final a pesar de que la rompe cada vez que es titular en los choques picantes. Quizás el carácter huraño y poco efusivo del zaguero hace que no destaque como debe ser su nivel.

Juan Román Riquelme fue claro en que es su debilidad. Pero para el DT Batagglia Izquierdos y Rojo son los elegidos. Haga lo que haga es por las santas hueveras. Se mete un partidazo, es el mejor de la cancha y le colocan un 6 en los medios. Si no entras en la joda, en la argolla, es más complicado. Así no es...

TODOS SABEMOS CON QUIENES NOS METEMOS ANTES DE CASARNOS O CONVIVIR

Leo y escucho cada caso en la televisión y a mí no me sorprende. Lo que no entiendo es por qué esperar a separarse para ventilar su vida íntima a nivel nacional. Las cosas son como son. Todos sabemos con quiénes nos metemos antes de casarnos o convivir. Tanto hombres como mujeres.

Muchos escogen chicas con un pasado pesado y muchas hacen lo mismo con tramposos y ‘patitas’ que cruzan la línea. Luego vienen los problemas, los escándalos, las quejitas. Y ambos se tiran la pelota. Cuando uno toma una decisión y se equivoca, hay que parar.

La nobleza, el buen corazón y los valores no son una moneda de dos caras. Y en eso hay que fijarnos, No en una carita bonita, un cuerpo escultural, movimiento de cadera o billetera gruesa.

Ahora hay un arañado que dice que corría con todos los gastos del hogar y le pidieron perdón cuando lo ‘cuernearon’. Todos pronosticaron que tu matri no iba a durar. Y no porque la gente sea adivina. Simplemente por sentido común. La pegaste de superadito, enamoradito y ahí están los resultados. Solo te digo que pasarán 20 años, alguien de tu familia pondrá tu nombre en Google y saldrá esta penosa historia. Qué feo... Me voy, soy fuga.