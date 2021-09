Del saque somos carnecita... La firme que la ‘Foquita’ está tapando bocas. Muchos decían que ya estaba para colgar los chimpunes, pero a sus 36 años aún sigue derrochando buen fútbol y goles. Creo que si se le lleva bien, dosificándolo en los partidos, puede ser una variante en la ‘Blanquirroja’ para la fecha triple de octubre.

Si bien no está para 90 minutos exigentes, se podría sacar provecho poniéndolo los últimos 25 minutos con su potencia y velocidad. Un rival lo ve a ‘Jeffry’ y se preocupa más que si ingresa la ‘Pulga’, que tendrá muchas ganas pero es pan con camote y relleno.

Que cuide bien sus ‘llantas’, no juegue tiempo extra, se alimente bien y se aleje de las tentaciones. Tiene que pensar que el Mundial 2018 ya es periódico de ayer y ahora, con la vuelta del hincha, merece tener una última ovación antes que deje la pelotita. Sí, señores...

El mítico Old Trafford volvió a ser el escenario de los goles de Cristiano Ronaldo con el Manchester United y el delantero solo tuvo palabras de agradecimiento a los hinchas.

Ya me contaron que el ‘Loquito’ anda patrullando por la Calle 1 del Rímac. Las malas lenguas aseguran que la razón es un amor de los tiempos en que jugaba en La Florida y la conoció porque ella vendía frente al club. Ahora ha vuelto a la ‘cacería’ y busca su ‘remember’. Curuju...

UN ZAMBITO DE UN CUADRO DEL SUR MANDÓ A LA MELA A SU ENTRENADOR

La firme que no entiendo cómo algunos técnicos se dejan manosear por sus jugadores. Ayer en Villa El Salvador, un zambito de un cuadro del sur se agrandó por sus dos goles y mandó a la mela a su entrenador cuando lo cambiaron. O sea, cambian a Messi, Neymar, Lewandowski y este pelotero se alucina que es Mbappé. Eso pasa cuando no tienes carácter para manejar un equipo, ni los pantalones para castigar a los desubicados. Estamos todos locos...

La verídica que algunos son tercos al ‘mango’ y les gusta jugar con fuego. El zambito ‘Claxon’ no deja de bajar a la cuadra 34 de la avenida Perú, en el barrio santo. Varias veces lo han visto perdiéndose ‘caleta’ por el mercadito cerca a esa zona y no mide las consecuencias, porque visita a un pantaloncito que tiene dueño. Lo que no sabe es que el ‘duro’ tiene el puño como el de ‘Mano de Piedra’ Durán. Asuuuuuu... Me voy, soy fuga.

