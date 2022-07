Del saque somos carnecita... Hay muchos hinchas que lloran la partida de Ricardo Gareca, los respeto, están en su derecho, pero yo muero en mi palo. Al día siguiente que perdimos con Australia escribí que ya no debía continuar al frente de la selección. Su ciclo había acabado. Ese día del repechaje se equivocó en todo, en el partido donde no podía fallar, se le escapó la tortuga y volvió a ser el entrenador de las Eliminatorias a Rusia 2018, donde regaló toda una rueda y luego se alinearon los astros en las vueltas y se encontró con tres puntos en la mesa que lo llevaron a disputar el pase al Mundial.

El argentino es buen técnico, no lo dudo, pero a mí no me gusta. A nivel de selecciones se necesita un estratega de más nivel, un ‘zorro’ que estudie bien a sus rivales, los sorprenda con sus planteamientos y trabajar con microciclos y no esperar quince días antes de las fechas FIFA. ¡Ah! y también que no pierda puntos increíbles que luego pasan la factura y hay que rezar a todos los santos por llegar al puesto de repechaje. Encima, con el billete que se le pagaba, no estamos para rogar a nadie. Sí, señores...

En los próximos días se hablará de muchos candidatos al buzo. Esa ya es chamba de la Federación, saber elegir al idóneo y capaz que tenga como obligación la clasificación al Mundial 2026. Eso sí, en los requisitos debe ser un técnico serio, con los pantalones bien puestos, que no le tiemble la mano para castigar a esos que se creen fijos. La disciplina siempre ha sido el talón de Aquiles en nuestros jugadores. No más Golf Los Incas ni permisos días antes de un partido decisivo. Tampoco que suban al avión cebicheros, dirigentes impresentables de ligas, tatuadores y estilistas. Ya se alucinaban clasificados y un equipo de ‘canguros’ nos eliminó. Allí la responsabilidad fue del ‘Tigre’ y también de Agustín Lozano. Hay que tener mano dura desde el principio y con todos por igual, caiga quien caiga. Que se contrate un técnico que deje escuela y ayude al cambio generacional. Y no va ser... Me voy, soy fuga.

