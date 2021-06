Del saque somos carnecita... La firme que es el momento justo para sacarnos la espinita con los ‘cafeteros’. Vienen de recibir dos goleadas: 3-0 ante Uruguay y 6-1 contra Ecuador. Encima no tendrán a James Rodríguez y varios de sus jugadores están con la cabeza en otro lado, Cuadrado pendiente de su libro, Luis Muriel se acaba de casar y parece que el grupo no termina por aceptar al técnico Rueda. Si no la hacemos ahora, nos consagraremos de ‘sanazos’. Gareca debe cambiar el chip a los jugadores y que tomen su pastilla de ‘desahuevina’. Y no va cher...

Un solo punto en 4 partidos y la tercera peor defensa de las Eliminatorias con 10 goles recibidos, nos pone en una olla a presión. Solo valen los tres puntos. Hay que estar atentos con esos goleadores Muriel y Duván Zapata, que es un toro. Cortar toda conexión con Juan Cuadrado, que la hace como volante, lateral o delantero. Es veloz y sabe descongestionar. Quedan dos días para el partido y los seleccionados deben cuidar esas ‘llantas’ como si fueran a competir en una maratón. Las ‘tortugas’ y los blanditos no corren. Hay que estar bien físicamente los noventaitantos minutos. Sí, señores...

Que Abram olvide por una semana los contratos europeos, que Araujo ponga cara de perro en cada dividida y que Anderson se llene de furia, así como cuando se dio cuenta de que lo había agarrado de ‘sugar’. Los suavecitos pa’ fuera. Pierna fuerte y nada de faltas cerca del área. Así es...

Por si acaso, ese empresario que apellida como el ‘Loco’ del saltito en Brasil se vende como el mejor, pero también hace la del ‘Chavo’. A un chico que jugaba en la Vicky lo mandó a Europa y me cuentan que está cobrando menos que en su anterior club. Lo peor de todo es que le hizo un contrato por tres años con la misma cantidad y el muchacho está que vuela. Así no es...

Se los canto desde ahorita. En cualquier momento el ‘Pitbull’ lo va a reventar a un compañero que no corre, porque liquida cuatro veces por semana. El relajado se alucina Puyol, pero no se cuida, ya le hablaron y no entiende. A la próxima ya no van con palabras. Asuuuuu... Me voy, soy fuga.