Del saque somos carnecita... La firme que ‘Manzanita’ se la puso en el cuello a ‘Giselo’. ‘Miente y por eso no tiene amigos en el futbol’, soltó. La verídica que tampoco le conozco un amigo después de todos sus años en la pelotita. Todos lo saludan, algunos por educación, otros con ‘coba’, pero nunca no lo invitarían a sus casas. Ese ‘man’ ve billete y le sale el diablo. Nada mejor descrito como lo hizo una reina, un encantador de serpientes. Asuuuuu...

Todo se sabe. Ya me enteré por qué le pusieron la cruz a un zambo grandazo, que antes era llamado al equipo de todos. Dicen que en una gira no aguantó la sed y puso a liquidar en su cuarto, los huéspedes se quejaron por la bulla que hacía y en ‘one’ le bajaron el dedo. Encima, cuando quiso defenderse se volvió ‘soplete’ porque echó a uno que le gusta tocar los instrumentos y es asolapado al mango. No le creyeron y desde ahí dijeron que así juegue en PSG, Barcelona o el City, no lo volverían a llamar. Qué palta...

Lionel Messi continúa siendo tendencia mundial desde su llegada a Paris; sin embargo, el astro argentino también llamó la atención por lucir una camiseta con un mensaje que hace algunos años causó revuelo en toda Francia.

Así que hay varios chamacos de un club grande que no tienen quince minutos en Primera y se alucinan Mbappé o Haaland. Entrenan relajados y cuando el técnico los cuadra, lo mandan a hablar con su empresario que está amarrado con los dirigentes. Por eso es que hace tiempo no sale una buena camada, los que suben al primer equipo son ‘pan con camote y relleno’ y juegan obligados por la bolsa de minutos. Qué feo...

LA MUÑECA LEVANTÓ EL FONO Y PREGUNTÓ SI TODAVÍA LO NECESITABAN EN SAN LUIS

Me cuentan que la ‘Muñeca’ no cree en nadie. Como el bravo de un club lo choteó, levantó el fono y preguntó en San Luis si todavía lo necesitaban para chambear y le dijeron que ya había uno en su puesto. Se regaló con lacito en todo. Curuju... Me voy, soy fuga.