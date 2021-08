Del saque somos carnecita... La firme que en el Rímac, el ‘chamito’ y el lateral que estuvo en la Liga donde jugará Messi tienen las horas contadas. Al primero lo trajeron como una apuesta a largo plazo y lo mejor que hace es cantar. El segundo venía de marcar a Mbappé y está más verde que el prado. No son ni chicha ni limonada. El problema es que a los dos les queda un año de contrato y no saben cómo pagarles. El que se ha echado grasa es la ‘Mosca’, porque no pidió a ninguno y ya los tiene en su lista negra. Asuuuuu...

La ‘Muela’ sigue sin dar la ‘pepa’ a las chicas del fútbol femenino de su club. Le pidieron que meta un centro para comprar un parlante para la concentración, pero se hace el loco. Los que lo conocen dicen que es más duro que ese brasileño que llegó hace unos años y se arregló la ñata. Para el vacilón sí es el primero y en Santa Anita lo recuerdan porque en ‘one’ ponía para refrescar la garganta. Nooooo…

En ese equipo que tiene sus instalaciones cerca al mar, la cosa cada día anda peor. Dejaron de entrenar porque les quitaron la licencia de funcionamiento. Encima, como no le pagaron al concesionario de la comida, los cocineros dijeron ‘más pallares con tallarines’ y se arrancaron. Lo más gracioso es que hay como 300 trabajadores que están en planilla y nadie los conoce. Así no es...

EL CHATO RENZO BUSC A EQUIPO

Me cuentan que el chato Renzo anda buscando equipo para dirigir. Ya no quiere saber nada de gerenciar porque la experiencia con el ‘amigo de Marco Antonio’ lo dejó traumado. Le quedaron debiendo monedas, se ganó una bronca con los hinchas y todo por tapar a sus jefes que le jugaron feo y nunca le cumplieron. Ayayayayyy... Me voy, soy fuga.

