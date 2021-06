Del saque somos carnecita... Me llaman para preguntarme por los candidatos a semifinales de la Copa América. Argentina y Brasil son bolos fijos, salvo una hecatombe. El Colombia-Uruguay y Perú-Paraguay están parejos.

La prensa guaraní nos ve como ‘accesibles’ y la verídica que no me incomoda, que se la crean y se relajen. Los partidos se ganan en la cancha. Lo que más importa es que nosotros seamos serios y no miremos a nadie por encima del hombro. Desde hoy el comando técnico ya debe enrazar a los muchachos. Nada de ser blanditos ni perder 45 minutos. Hay que salir a ‘matar’ desde el vamos. Es otra final y hay que ganar. Sí, señores...

Ya me contaron que el chibolo Jhilmar, que está esperando su oportunidad en Brasil, es mano abierta con su gente. Es del barrio de Boterín y todos lo quieren. Aseguran que cuando hay una actividad pro-salud, siempre manda a comprar una buena cantidad de platos y regala su camiseta para que la sorteen entre los vecinos y puedan conseguir más fondos. Vale...

La selección peruana enfrentará a Paraguay este viernes por los cuartos de final de la Copa América 2021. Conoce todos los detalles de este partidazo a jugarse en Goiania, Brasil.

Al que le están dando una oportunidad es al ‘Pato’, que hace unos meses casi no la cuenta. Lo llamaron del cuadro ‘Delfín’ y le han dicho que empiece a entrenar, se ponga en forma y le hacen su contrato. Quieren ver cómo se porta hasta que llegue ese momento. Ya depende de él que regrese a la pelotita. Calidad tiene, solo falta que se ordene y se rodee de gente buena. Y no va a ser...

Me cuentan que ese equipo que descendió a Segunda, donde jugaba un delantero que hoy está defendiendo a la ‘Bicolor’, se está portando recontra mal con sus jugadores. Está peleando la punta, pero el ‘man’ les debe una mensualidad. Encima, para dividir al plantel, les paga a los que tienen sueldos más bajos y a los ‘consagrados’ no les responde el teléfono. Así no es... Me voy, soy fuga.

