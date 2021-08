Del saque somos carnecita... La firme que tenemos que prenderle velitas a San Paolo y que llegue bien al partido con Uruguay, que es clave para seguir pensando en el Mundial de Qatar. Hay que cuidarlo para que no le dé ni la gripe. Lapadula está suspendido y ‘La Pulga’ ha tenido como cien oportunidades con la blanquirroja y se le cierra el arco.

En la liga gringa las mete de todos lados, pero en la selección ni chicha ni limonada. Pan con mantequilla. A propo, en las redes le dan duro al ‘Tigre’ y lo llaman’ argollero’ por insistir con jugadores que no tienen nivel para las Eliminatorias. Esa defensa en la Copa América hacía agua por todos lados. Así es…

Me cuentan que un volante con nombre brasileño y que el año pasado se fue pa’ La Habana, se ha alquilado un depa por El Polo y la gentita de su edificio ya llamó al serenazgo. El hombre ha hecho varias reuniones caletas, llega después del ‘toque de queda’ y encima hace bulla, pone la música a todo volumen y no deja dormir. Ya no lo soportan y lo han declarado ‘vecino no grato’. Qué palta...

UN GERENTE ES ESPECIALISTA EN SACARLE EL NÚMERO A LAS ANFITRIONAS

Por si acaso, hay un gerente de un equipo de la sierra que es especialista en sacarle el número a las anfitrionas. Dicen que este patita ni bien supo que llegó el nuevo técnico se aseguró y le presentó una muchacha que trabaja promocionando productos en un centro comercial. Así empieza y después los lleva a reuniones con amiguitas muy expresivas. Hummmmm...

Mi tío Óscar Arizaga, mundialista en España 82, anda bajoneado, preocupado y necesita de apoyo urgente. Su nieto está con problemas de salud y el chalaco pide que todos sus amigos se apunten, porque el caso es de gravedad. La firme que en los momentos que más se necesita aparecen las verdaderas amistades. Y no va a ser... Me voy, soy fuga.