Del saque somos carnecita... Estoy con el estómago destruido. Los retorcijones por las definiciones de penales del Argentina-Países Bajos y Brasil-Croacia me dejaron hecho pedazos. Parece que me pasó un volquete con llantas caterpillar por encima. Estoy tan cansado que no tengo ganas ni de salir a la calle a timbear mi póker con mi batería.

Este Mundial hasta ahora es fantástico en emociones, nivel y juego. Y me pongo la albiceleste porque representa a toda Sudamérica que hace 20 años no da una vuelta olímpica. Desde esta humilde columna hacemos fuerzas para que Leo Messi corone su carrera con la Copa y así los ‘maradonianos’ ya no le refrieguen en la cara lo que hizo su D10S. Sí, señores...

Lo anticipé en la previa. La guerra táctica de Scaloni contra Van Gaal. La juventud ante las canas. La inexperiencia frente a la experiencia. Las energías y conocimientos versus la sabiduría. Se la llevó el novato. Un entrenador equilibrado que no pierde las formas y estudia al milímetro cada encuentro.

Reimond Manco en La Fe de Cuto cuenta su experiencia en Qatar (Video: Trome)

No se hizo paltas en sentar a su estrella Ángel Di María. Cambió de sistema con una línea de 3 y dos aviones de carrileros. Encima, cargó el juego por el lado del veterano Blind. Ahí estuvo la clave. Se merece estar en semifinales y me movió el bobo cuando se puso a llorar con uno de sus pequeños hijos en el banco de suplentes. Así es...

Iba 2-0 favor de los sudamericanos con el partido controladito y los últimos 7 minutos y descuentos se convirtieron en un infierno. El zorro viejo del DT neerlandés sacó dos torres de la galera. Mandó a la cancha a Luuk de Jong de 1.88 mts. y Wout Weghorst de 1.97 mts., y empezaron los problemas.

A sus extremos los invirtió de banda para que bombardeen de centros y le salió a la perfección. Se olvidaron de las paredes, triangulaciones y full pelotazo. Y para variar, en la última jugada, de un tiro libre elaborado y formidable, lograron ir a la prórroga. Los gauchos esperaban un remate al arco y fue un pase gol por debajo de la barrera. Asu mare...

PENSÉ QUE SE DERRUMBABA ARGENTINA

Pensé que se derrumbaba el equipo, pero otra vez demostró un carácter de aquellos y que mentalmente hoy son indestructibles. Incluso imaginé lo peor en los penales. Pero ‘Dibu’ Martínez se regocija con la ‘ruleta rusa’. Tiene la concha que en un ambiente tenso, cardíaco, pone guantes fríos a la situación: ‘Tranquilos, que uno o dos agarro, seguro’, les dijo a sus compañeros en el centro del campo.

De solo verlo cuadrado en el arco te intimida. Es cara de palo al mango. Te come el coco. Te avasalla. Es atajador al rojo. Con un portero de esa categoría, vas a la lucha con un tenedor descartable. Curuju...

Lo de Messi es extraordinario. Está adelantado dos segundos antes que todos los jugadores del mundo. Es el Diego del 86′. Es el ‘Pelusa’ que la destrozó ante Inglaterra, Bélgica y Alemania. Es tan grande que hace famoso a los demás. Es un lujo y excitación observarlo en vivo y en casa. Tiene 35 años y es un pibe. A mí no me sorprende nada de lo que hace. Para mí es el mejor de la historia. Es de play station. Es el muchachito del potrero. Así es...

BRASIL, UNA DECEPCIÓN

No puedo marcharme sin escribir de Brasil. Una decepción. El superfavorito se fue llorando mal y no bailando. La soberbia le pasó una gran factura. Se fueron de pepa. Tite creyó que con 4 ofensivos tenía la victoria asegurada. Era cuartos de final y no estaba al frente una selección pichiruchi. Era la subcampeona del mundo.

Ayer advertí que Croacia es un cuadro con mucho oficio y lo refrendaron con el arquero Livakovic, su marcador Juranovic, con Kovacic, Brozovic y un Luka Modric crack de cracks. La hizo de líbero, de 6, 8, 10 y hasta de marcador. Por momentos, Croacia movió el balón a su antojo. Neymar, Vinicius Jr. y Richarlison tendrán que aprender que se festeja cuando se cumple el objetivo. Nunca antes. Quedaron como unos ricos giles. Ayayayay... Me voy, soy fuga.

