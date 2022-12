Del saque somos carnecita... Ya me contaron que el ‘chaturri’ que la mueve en Arabia, escucha cumbia y toma ‘chelas’, sacó su marca de panetones. Convocó a los expeloteros que nunca les hablaba y todo para que lo apoyen en hacer conocido el negocio. Varios fueron entusiasmados creyendo que les iba a meter un centro, pero se fueron de ‘pepa’, porque llegaron, hicieron la publicidad y al volante ni lo vieron y cuando se quitaban, los llamaban a un costado para entregarles una caja de 6 de un kilo. Así no es...

Me pasan la voz que el colocho que dirige al ‘Papá’, que fue jugador de la selección de su país y cuyo nombre empieza con L de Leonel, ya empezó a sacar brillo de ser ganador con las muchachas. Aseguran que estuvo tranquilito mientras el equipo laburaba en Bolivia, pero una vez que regresó al ‘Ombligo del mundo’ se dio una vuelta y anotó dos celulares: el de una holandesa y de una chibola peruana. Huuuummm...

Dizque Marquinho, quien la rompió en el Callao a inicios de los 90, se ha dedicado a la venta de ropa deportiva. Asegura que es original y cuando la gente recibe el producto nadie duda, pero lo raro es que en esta semana se le ha visto dos veces llevando tela a un taller de la avenida Abancay. Parece que se pule y hace unas imitaciones casi perfectas. Rexuxa...

MIRTHA LLORÓ EN CHOCOLATADA

Así que Mirtha, la matadora más sexy del Perú, dijo presente en una chocolatada que se organizó en La Perla Baja para niños sufriditos. Dio un discurso que hizo llorar a los asistentes y ella también se puso en modo llanto. Recordó que iba a entrenar sin desayuno y no tenía zapatillas. Al final se ganó sus palmas. Afirman que desde los tiempos del ‘Monón’ no botaba tantas lágrimas. Aunque en ese tiempo no eran de emoción, sino de bronca. Ayayayay... Me voy, soy fuga.

