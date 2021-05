Del saque somos carnecita... La firme que el uruguayo Luisito Suárez es un guerrero al mango. Con 34 años lo echaron del Barcelona por ‘viejo’, pero no se dio por vencido. Otro en su lugar se iba a jugar a Arabia o MLS, él no. Le costó adaptarse en Atlético de Madrid, fue criticado al principio y hasta decían que había sido un error ficharlo. Se esforzó, entrenó fuerte y terminó marcando 21 goles en la Liga y dándole el título a los ‘Colchoneros’.

Un verdadero profesional que cuidó sus ‘llantas’, no perdió tiempo en amanecidas y les tapó la boca a esos dirigentes ‘culés’ que lo echaron y son los culpables de la desastrosa campaña que tuvo Barcelona en la temporada. Sí, señores...

Ya me enteré que el ’10′, antes de llegar a la rica Vicky, tuvo una jugosa oferta de los ‘Yunaites’ en un club que siempre pelea por el campeonato. Allá estaban dispuestos a pagarle lo que exigía el delantero. El problema llegó cuando le dijeron a su empresario que así como iba a cobrar bien, tenía que jugar todas las fechas y no cuando él deseaba. No atracó y ‘eligió’ su casa. Hummmmm...

Universitario vs. Palmeiras: la previa del último partido en la fase de grupos de la Copa Libertadores

La verídica que nuestra pelotita anda en la lona por culpa de dirigentes que contratan ‘bomberos’, ‘parrilleros’ y juegan en pared con ‘buitres empresarios’. En un club de provincia, que a cada rato cambia de técnico, el ‘bravo’ tiene tres extranjeros que son sus engreídos. Lo malo es que ellos siempre andan con mucha sed. Como saben que el ‘men’ los respalda llegan muchas veces recontra movidos a entrenar, pero tienen que ponerlos porque sino el dueño se molesta. Ayayayayyyy...

‘Iván Cruz’ cambió su manera de manejarse con el plantel, pero no con todos es igual. A un defensa, que juega como un león, no lo puede ver desde que a comienzos de año dijo que quería irse porque no se llevaba bien con el ‘parrillero’. El argentino le puso la cruz y no le importa si el pelotero se recupera o sigue lesionado. Qué palta... Me voy, soy fuga.

Chato goleador está listo para que la rubiecita lo visite en los ‘Yunaites’