Del saque somos carnecita... Así la FIFA programe a Perú en Marte, Júpiter u otro planeta, habrá banderazo de la mejor hinchada del mundo. Se irá en avión, tren, auto, camello o nave espacial, pero no fallará. Así como tampoco dejará de sonar hoy por las calles y estadio de Qatar el ‘Contigo Perú’. Se secará la garganta, te quemará la piel, nos deshidrataremos, pero 33 millones iremos unidos por el sueño.

TE VA A INTERESAR: EN QATAR NO CORREN LAS SHIRLEYS’, ‘OJITOS HECHICEROS’, NI PITUQUITAS DE CHACARILLA

No son 11 los que lucharán por el balón, somos todos los que pondremos corazón. ¡Vamos, carajo! Alegría para el pueblo y gloria para ustedes. Sí, señores...

No le voy a enseñar a ponerse los guantes a Gallese, tampoco a proyectarse a Advíncula, ni anticiparse a Callens o hacerse respetar a Zambrano. Ni menos a pegarle con tres dedos a Trauco. El señorío de Tapia es original ‘marca in Renato’. La bravura y quite corre por las venas de Aquino.

Cuto Guadalupe en Qatar. Video: Trome

La frescura de Peña pone sandunga en el campo y camarín criollo. El genio viene en tamaño de Cueva. No es mago, ni Aladino. Es simplemente fútbol. Riegue veneno. Deleite los ojos. Carrillo es una ‘culebra’ mortal. Un guerrero por Guerrero. Naciste en Italia, pero eres más cholo que la pachamanca, la papa y el chullo. Lapadula, el humilde del gol.

Estos son los privilegiados de esta noche, tu noche. Miren atrás y recuerden cuando eran juveniles y se enterraban en los potreros. Y todo por ser profesional y defender a la Blanquirroja en un Mundial. Está en sus manos. Así es...

En Lima son las 6:30 de la tarde del domingo. Aquí en Doha las 2:30 de la madrugada del lunes. Cuando lean la columna faltarán algunas horitas para el partido. Y es feriado allá como para hacerla linda con un cebichito en el almuerzo y unos ‘pomos’ viendo si logramos la clasificación.

No estaba en mi mapa Qatar para visitar. Y una franja en el pecho y un balón de cuero me trajeron hasta acá y no será en vano, porque el Señor es peruano neto. No será de alivio, pero recontrapodemos. Pasan los minutos y no siento miedo, como dice mi hermano el ‘Tigrillo’ Navarro. A mí no me tiemblan las canillas. A mí me sobran huevos. Y con eso y calidad se ganan estas definiciones. No con pronósticos al aire. Yo no creo ni mela en adivinos, chamanes que te escupen la cara o brujitas que te leen cartas. Esa payasada es para la tele. Así es...

PARTIERON A UN ‘CAUSA’ CON UNA TÍA DE 60 AÑOS

No puedo dormir. Coordino con Jaime Mario Lature, ‘La voz del fútbol’, un tour tempranito por el desierto, ‘Doha beach’ y una ‘jama’ con comida árabe tradicional. Nos reímos de nuestras aventuras. Nos vacilamos que han partido a un ‘causa’ con una tía de 60 años, al puro estilo de mi brother ‘Ruckelly’ .

Y no ha sido un compatriota o filipino ni uno de Kenya o pakistaní que abundan aquí donde hay demasiado inmigrante. Lo ha atrasado un qatarí con túnica y misio. Se la ha arranchado mal de sus narices en el hotel Hyatt Regency, donde concentra el equipo de todos. Allí sí no hay latigazos ni les cortan la bragueta. Mi amigo es sanazo, porque la firme era para ‘parcharlo’ en español, inglés o su idioma.

El hombre precavido se descarta que lo pueden meter preso si lo chancan, las leyes son mínimo diez años por desfiguración. Pero ya fue. Lo único que interesa ahora es la fidelidad a nuestra selección. A la que amamos incondicionalmente y apoyaremos hasta quemar el último cartucho. ¡¡Porque yo creo en ti, vamos, vamos, Perú!!... Me voy, soy fuga.

MÁS INFORMACIÓN: