Del saque somos carnecita... “Bombardero, no seas alcahuete y lanza los nombres de una vez de los que estuvieron en el ‘volantín’ de sábado para domingo en el búnker”. Mi batería del Callao me presiona, me acorrala para que delate a los ‘angelitos’ que no respetaron la fecha doble.

TE VA A INTERESAR: CONFIRMADO: JUERGÓN DURÓ HASTA DESAYUNO DEL DOMINGO Y CASI CEBICHITO A MEDIODÍA

Las ‘balas’ no se tiran al aire. No es el momento de crear zozobra ni polémica. Vienen dos finales y nada puede desconcentrar a los muchachos. La rumba está recontraconfirmada. Así que los que se quieran descartar y mueren negados que lo hagan. Yo tengo toditito el expediente con lujos y detalles. Son 6 puntos de 6. Nada más digo. Si los consiguen, pierdo la memoria. Conmigo no es. Sí, señores...

Bolivia no tendría por qué preocuparnos, pero en una Eliminatoria tan cambiante es mejor que no se escape la tortuga. Ni individualmente ni colectivamente es que te quite el sueño, pero hay que estar enchufaditos desde el minuto uno. Para mí esa selección ya está eliminada hace rato del Mundial y solo suma porque jugar en La Paz es como si estuviese con 13 en la cancha, pero cuando la presión la tenemos nosotros, nos cuesta el triple. Así que no perdonemos.

La selección dirigida por Ricardo Gareca sostendrá dos encuentros de vida o muerte ante Bolivia en Lima y contra Venezuela en Caracas. El primer desafío será derrotar a los altiplánicos, quienes no ganan de visita desde 1993.

TE VA A INTERSAR: SE VIENEN DOS FINALES CRUCIALES Y PICANTES

Hablar del esquema del DT Farías es perder el tiempo y lo que necesitamos es que los titulares y suplentes estén en su verdadero nivel. No subestimemos. Tampoco esperemos el error del rival. Algo seguro es que ya no los golearemos por mesa. Toca ir por el resultado. Curuju...

UN SELECCIONADO ARAÑAZADO PORQUE HIJO DEL ‘TIGRE’ METE NOVIA Y AMIGOS

Por siaca, le aviso al ‘Tigre’ que la ‘burbuja’ es la ‘burbuja’. Hay un seleccionado arañadazo porque su hijo mete novia y amigos al lobby en plena concentración cuando ellos están privados hasta de sacar la cabeza por la ventana de la habitación. Él sabe quién es el pelotero que lo chanca en la interna por ese tema. Lo mejor es que la familia esté en casita y así se evita problemas y ‘maleta’. Además, tiene que dar el ejemplo. Sino entonces que los demás lleven a la ‘trampa’ para matar el tiempo. Así no es... Me voy, soy fuga.