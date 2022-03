Del saque somos carnecita... Es imposible no emocionarse y quebrarse. Estoy sentado en mi computadora y mi teclado parece un océano de tantos lagrimones que han recorrido mis mejillas. Y yo no soy llorón por si acaso. A mí me abandona el amor de mi vida y volteo la página.

TE VA A INTERESAR: ¿CUÁNDO ES EL PARTIDO POR EL REPECHAJE ANTE EL REPRESENTANTE DE LA CONFEDERACIÓN ASIÁTICA DE FÚTBOL?

Me atropella un carro y que me pongan morfina para el dolor. Pero escuchar el ‘Contigo Perú’ entonado por más de 50 mil almas y los jugadores que representan a todo mi país, me estremece, eriza mi piel y bombea a mil mi corazón.

Acaba de finalizar el Perú-Paraguay y estoy superfeliz. Y también recontra agotado. Seguro que los jugadores están más frescos que yo. El estrés te deja como una chalona. Allá vamos, Qatar, para el repechaje. Y ahora no entramos por la ventana ni con puntos regalados en la mesa. Hoy nos inscribimos con repunte, unión, ratos de buen fútbol y tres huevos. Sí, señores...

La selección peruana venció 2-0 a Paraguay en el Estadio Nacional y consiguió el boleto para el repechaje al Mundial Qatar 2022.

La neta que el equipo pechó en una fecha recontra jodida. Con la presión que Colombia y Chile te martillaban la cabeza. Se cumplió la corazonada que anticipé, que íbamos a abrir la lata muy temprano y eso fue un calmante para que no se nos vaya la lancha.

La primera ‘dosis’ a los 4 minutos y la segunda a los 42′. En los momentos precisos, justos. Yotún y Peña salieron con problemas musculares y Zambrano acalambrado. Eso es producto de la tensión y nerviosismo. Son seres humanos como tú, yo y todos. Lo que más destaco es que se corrió bien, parejo. Pasaban tres días y el cuadro de Barros Schelotto no nos iba a meter un gol. Curuju...

Lo vengo diciendo hace un mes, Luis Advíncula ha mejorado en la marca. Va con agresividad y decisión. Además, tira el balón adelante, pica y en la línea saca el centro. Ha entendido que esa es la chamba de un lateral. En Boca Juniors lo están perfeccionando, nunca es tarde para aprender.

DOS ZAGUEROS BERRACOS, PARADORES Y QUE DAN MIEDO

Excelente jornada doble de Alexander Callens. Solo una descoordinación anoche con Gallese. Pero firme, seguro y criterioso en salida y para ocupar los espacios. Ya se reguló y no abandonó su zona a la loca. Aprendió la lección.

El ‘León’ le ha dado jerarquía a la defensa. Ha dominado su temperamento y no le han mostrado una amarilla en cuatro choques consecutivos. Eso es una cachetada para los sabelotodos que lo encasillaron de ‘machetero’. Su cambio de orientación de 30 y 40 metros, su pase al pie desde atrás, su servicio frontal largo y sus cojones para ir a la dividida, nunca lo van a reconocer los ‘malaleche’.

Esos dos zagueros chalacos son berracos, bravos, paradores y dan miedo. Una mención es Cristian Ramos. Un verdadero capitán. Piloteando a los recogebolas desde la banca. Suma adentro y afuera. En los festejos y música en el vestuario lleva la batuta. Y cuando se le requiere, sirve, ayuda. Vale...

Renato Tapia no tiene la talla ni el ‘Africa look’ de José Velásquez, pero es el patrón de la costa, sierra y selva. Tiene un imán con el balón. Se ensucia, embarra y plancha con su cerebrote y cara. Tiene ojos hasta en la nuca. Qué rico cuando se echa a jugar. Overol y corbata. Serio a la hora de la verdad.

No me importa ni mela si Yoshimar Yotún no venía bien, ni con ritmo y criticado. Hizo los deberes y más na. El zurdo con esa media chalaca borró todo. Y su tarjeta otra vez está llena de puntos bonus. Aquí no valían las poses, adornos. Acá era ser efectivo. El volante de Cristal dejó su apellido con letras góticas en la planilla del árbitro, en el marcador electrónico y en las portadas locales. Y no va a ser...

Lo de Cuevita fue un espectáculo. No sé si está bien por lo que estaba en disputa, pero el resultado le da la razón. El pasto del Nacional ha quedado totalmente dibujado con sus botines. Hay imágenes de fulbito, losa, pista, potrero y sintético. Sombreritos, tres dedos, tacos, la de ‘cuca’, la paradinha, la pared en primera y la del estribo su ‘teatro’ cuando le pegaban.

Los cracks destacan en las grandes batallas, en las definiciones de títulos y clasificaciones. Solo queda que sostenga este nivel en junio y tendremos grandes chances de volver en noviembre al Mundial.

LO DE GIANLUCA LAPADULE CONMUEVE

Mis respetos para Gianluca Lapadula. Su identificación con la patria conmueve. Canta con sentimiento el himno nacional y tema del ‘Zambo’ Cavero y Óscar Áviles que te llena el alma. El ‘Bambino’ se instaló en el área, donde nunca debe moverse. Pudo hacer un doblete y hasta hat trick.

Su lugar es el punto de penal, allí donde las ‘papas queman’ y los goleadores se cotizan. Lo positivo es que lo bombardearon de centros y algunos con ventaja que es lo que necesitan los artilleros. De cinco, dos o uno pintan. Así es...

Gallese, Trauco, Peña, Flores, Calcaterra, Costas, Gonzales, Valera, los suplentes, los que no salieron en lista, el comando técnico, médico, utileros, jefe de equipo, de prensa, kinesiólogos y el pueblo se pusieron los chimpunes y canilleras. Todos empujamos el carro. Fuimos una sola idea. Y así nadie nos pasará por encima. Que venga Australia, Emiratos Árabes o quien sea. Estamos preparados para la guerra. No creo en ustedes. Soy uno de ustedes... Me voy, soy fuga.

MÁS INFORMACIÓN: