Del saque somos carnecita... ‘Lapadula es tremendo jugador’, ‘Cuevita es extraordinario’, ‘Carrillo, un fenómeno’, ‘Perú viene de grandes Copas América y un Mundial’, ‘Gareca tiene tiempo con el equipo’. Ese es el ‘floro barato’ de Godín, Suárez, el DT Diego Alonso y algunos seleccionados uruguayos que han salido a declarar en la previa. Yo no les creo ni mela.

Esos son diplomáticos, siguen el amén. Te dan en el gustito, en la yema, para que te sientas confiado. De lo único que estoy convencido es que saldrán a arrancarles la cabeza a todos. Así son de ‘saloneros’ con los micrófonos, pero en la cancha se transforman y la pegan de malos cuando van ganando, empatando o perdiendo.

Hablan hasta por los codos. Joden a los árbitros, te chambean de muertos de hambre, de don nadie y de cornudos. Y te mentan la madre. Además, cabecean nucas, planchan con los toperoles arriba y meten rodillazos cuando la gente está en demencia. Eso a mí no me asusta. No me hace ni cosquillas.

Araújo, Giménez, Valverde y otros tendrán tamaño, pero los guapos, guapos se ven en el ruedo. Conozco a un montón que te adelantan con labia y a la hora de la verdad son una gelatina. Fútbol, señores. Ese es el mejor golpe. Los mancos que se queden en la concentración. Rexuxa...

La neta, neta es que la ‘Culebra’, ‘Aladino’, ‘Orejas’, ‘Canchita’ y los que tengan habilidad, que rompan la pizarra del entrenador y a los picapiedras de atrás. Sí, son duros y ortodoxos con sus movimientos. Pueden jugar en las ligas top, pero defensivamente dan harta ventaja.

Recuerda cómo le fue al equipo de Ricardo Gareca en partidos amistosos frente a selecciones centroamericanas.

El tema es que aprovechemos los piques en corto, los amagues por dentro y fuera en espacio reducido y los vamos a desarmar con la pared en primera. Ellos se sienten cómodos en las divididas, en los bombazos, en los cierres y coberturas.

Pero en la chiquita, en la ‘cuca’, en el uno a uno, vuelan. Si abusamos con el control de balón o querer hacer una de más, ahí se recuperan porque es su fuerte por sus trancos largos y su fortaleza. Ayayayayay...

LOS PUNTOS Y LA CLASIFICACIONES HACEN VER EL PARTIDO MÁS PICANTE

Honestamente, para mí humilde opinión, el choque es menos bravo futbolísticamente que el de Barranquilla, donde teníamos de enemigo a ese equipazo de estrellas y la fuerte temperatura. Aquí la emoción de los puntos, de la clasificación cercana, la incertidumbre de los otros resultados, hace ver que es más picante.

No niego que será una batalla, eso esta fuera de discusión. Pero si somos inteligentes, la recontra hacemos. Se van a desesperar, porque se van a desesperar. Con Colombia tuvimos una y la clavamos sobre el final. La noche del jueves tendremos más opciones. Lo firmo con tinta rojiblanca.

Esta vez es otro estilo con el que lucharemos. Hay que resistir al vendaval de centros, de desbordes por las bandas, de contacto físico, de intensidad, presión y dinámica. Jamás en su historia mostraron un juego vistoso, pero son prácticos, efectivos, cazadores y valientes como tú, como yo, como todos. Asu mare...

UN ENCANTADOR DE SERPIENTES

Yo he sido, soy y seré podrido toda mi vida. Recuerden cuando un ‘encantador de serpientes’ viajó a Buenos Aires y casi arrancha un maletín lleno de dólares con el tango de que tenía todo arreglado para que nuestra sagrada camiseta se eche con el cuadro que dirigía el mejor de la historia.

Por un pelito se le cayó el business. Se dieron cuenta de que los había timado. Aquella noche nos derrotaron 2-1 en el último minuto y en una ‘piscina’ por la lluvia torrencial. Ahora no me extrañaría que estén timbrando a los pitos o altos dirigentes del continente para que le den una ayudadita a estos taberos. Así que muchachos, este partido lo sacaremos adelante si estamos atentos y pilas hasta en la mínima huevadita.

Si hay una jugada polémica a favor o en contra, vayan y reclamen. Pidan VAR. La banca que haga su chamba. Los que están de mantequilla que hagan un alboroto y escándalo si es necesario. No permitamos que nos metan el dedo. Que el ‘Tigre’ tenga dos de su staff que hagan el ‘trabajo sucio’.

Tiren botellas de agua o el balón al campo, que se hagan sentir. Que no nos agarren de sonsos. La realidad es que vale todo. Gareca nos dejó sin Mundial en el 86′ cuando empujó a Chirinos con balón y todo dentro del arco. Una vez atraco, dos ya no. Así es... Me voy, soy fuga.

