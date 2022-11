Del saque somos carnecita... Me había pegado viendo una serie en Netflix y me dormí como a las 5 de la mañana. Dos horas después mis causas del Callao me revientan el celular: ‘Bombardero, quién gana la final’. La firme que en el global la veo parejita. Pero si se trata solo del duelo de ida veo un ligero favoritismo hacia Melgar. Se enfrentan uno de los mejores locales con el segundo mejor visitante. Ambos tuvieron más veces su arco en cero. Pero los mistianos han agarrado un rush motivador, con sus goleadores Cuesta y el chamaco Iberico. Ambos están encendidos y encima vienen de eliminar al favorito Cristal. Además, han recuperado el estilo de juego que tenían con Néstor Lorenzo y que los llevó a instancias finales de la Sudamericana y tendrán a la altura como aliado. Alianza venía en racha, pero la para le puede quitar algo de ritmo, tiene a Barcos medio ‘choclón’ y la baja de Arley Rodríguez se notará, porque aunque no es de anotar, marca, corre, se desdobla y es pieza importante en el esquema. En el fútbol cualquier cosa puede pasar. Sí, señores...

Ya me contaron que el delantero más querido que tuvo la Blanquirroja rumbo a Rusia 2018 está que se jala los pelos y se arrepiente de no haber escuchado a los ‘fondeados’ cuando le ofrecieron un billetón, pero prefirió irse al país de la samba. Dicen que hace poco, sabiendo que se iba pa’ La Habana, mandó un ‘sapo rabioso’ para que sondee a los bravos de La Vicky pero no le contestaron el teléfono y en el WhatsApp lo dejaron en visto. Parece que el club le ha dicho a su empresario que le busque algo en el país de los camellos. Curuju...

‘Amén’ es car’e jebe al mango

La firme que ese ‘Amén’ es car’e jebe al mango. Se está promocionando como reemplazante del ‘Chamo’ cuando la verídica es que nadie lo tiene en sus planes. Ese ‘man’ no tiene sangre en la cara, dijo que a los zambitos los iba a hacer campeones por varias temporadas y lo único que consiguió fue llenarse los bolsillos y mandarlos a Segunda. Ayayayayyy...

La ‘Hiena’ es un personaje de aquellos. Le agarró cariño a una chica que participa en una obra de teatro y por ella acude cada vez que hay función. Sabe que está al debe en ‘caramelo’ y para impresionar llega en un camionetón y revienta buena guita. De momento no ha robado ni un pico, pero el muchacho es intenso y confía en ganarle por cansancio. Asuuuuuu... Me voy, soy fuga.

