Del saque somos carnecita... Ha dado que hablar la columna de Mister Chipi en la web de Trome. Todos se preguntan: ¿Quién le sacó fierro al ‘Pepón’? La historia es la siguiente. El técnico, que tiene fama de abusivo con los que recién empiezan o no tienen renombre, y esto es por boca de los mismos futbolistas, trató mal a un chamaco. Un ‘jaladito’ se compró el pleito, le pidió por favor que le baje el tono al muchacho y lo mandaron bien lejos. El marcador lo retó a arreglar las cosas como varones fuera de la práctica y el entrenador se hizo el loco. Pero desde allí nunca más lo puso ni en lista. El último día de la temporada, el jugador tiró tres tiros al aire cerca del técnico, que se puso blanco de miedo. Luego de un tiempo se lo encontró y le quiso pasar la mano como si nada hubiera pasado, pero el hombre no le paró balón. Rexuxa...

Todo se paga. Hay un estratega parrillero que salió corrido del país por un problema judicial. Su barreta fue que tenía cosas personales que resolver, aunque los venenosos aseguran que le dio una tanda a una mujer y por eso arrancó en una. Sabía que si las investigaciones no le daban la razón, se podía ir a su ‘río’. Por eso tuvo que solucionar su ‘chanchazo’ a la mala. Desde que volvió a dirigir al Perú, no gana un partido y se acerca a la zona roja. Ayayayay...

Me pasan la voz que un ‘Pastor alemán’, que ahora es empresario y todos los días publica fotos declarando su amor por Rosario Central e incluso se pone la camiseta y maletea a su eterno rival Newell’s, no tiene bandera. Los refuerzos que consigue y trae son ‘leprosos’. O sea primero es su drilo. Allí no le interesa su club, ni mela. Plop...

En la rica Vicky por fin se acordaron de sus figuras de toda la vida y en pocos días anunciarán a ‘Pitín’, el ‘Nene’, el ‘Poeta de la zurda’ y el ‘Pulpo’ como embajadores de la institución. Lo lamentable es que han ignorado y borrado a su goleador histórico y símbolo de la blanquiazul. Me imagino que es porque les dice en su cara pelada que llevaron a Segunda al equipo y critica a los viejos y ‘paquetes’ que han fichado. Así no es...

