Del saque somos carnecita... Mi director es del grupo de los que piensa que Ricardo Gareca debió renovar. Su argumento es que el entrenador unía a los peruanos afuera de las canchas. Y por supuesto que también lo quiero y estoy agradecido, pero hoy soy de los pocos que cree que acabó su ciclo.

TE VA A INTERESAR: ALGUNOS CLUBES EMPIEZAN A QUEJARSE Y QUIEREMN QUEDAR COMO QUE HACEN MUCHO POR NUESTRO FÚTBOL

Mi sustento es que no consiguió el objetivo y basta de sentimentalismo, que eso no nos clasificará a un Mundial. El ‘Tigre’ no aceptó la propuesta y punto. No es una falta de respeto que de ser el segundo mejor pagado de América pase a ser el tercero o cuarto por la reducción de sueldo.

Le triplicaron su salario cuando nos llevó a Rusia. Lo justo ahora era que negocie un contrato inferior porque las condiciones son otras. Hemos hecho una telenovela, un drama donde no hay. El hincha es bobo, el gerente toma decisiones . Y en este caso el argentino pateó el tablero porque simplemente no hubo acuerdo. Se va por la puerta grande y la vida continúa. Sí, señores...

Yo no soy ‘afines de Lozano, sutano o mengano’. Lo mío es por convicción y no por interés. Vivo del periodismo y de mis ingresos que no tienen nada que ver con mi carrera. Si quiero almuerzo en los ‘Agachaditos’ o en el mejor restaurante de Lima.

O me compro un polito en Gamarra o en una tienda Gucci de Madrid o en el Centro Comercial Al-Fayed en Doha. No pertenezco al grupo de los hambreados y los que denigran la profesión. Y lo mejor es que nunca me van a digitar ninguna ‘rata’ o cara de buenito.

Aquí en la columna me dan independencia porque me conocen y saben que mis amigos, causas y ‘batería’ son ajenos al fútbol. He recibido invitaciones al más alto nivel y no les paro balón. Me debo al lector y mi compromiso es con la verdad. No con dirigentes, entrenadores, futbolistas, empresarios o cualquier payaso. Rexuxa...

Toca planificar el futuro. ¿Quién será el próximo técnico? Que yo recuerde, el ‘Tigre’ era la tercera opción cuando lo contrataron. Fichemos a uno con mejores pergaminos que el saliente. Escucho Beccacece y la neta es que no ha sido jugador y eso influye bastante en Eliminatorias.

El olor a vestuario es fundamental para manejar agrandados y egos por las nubes. Lo de Crespo es su falta de experiencia en el banco. Solo ha dirigido a Defensa y Justicia y Sao Paulo. Está muy pichón, tierno. El caso de Juan Reynoso ni tocarlo. De solo verle el cacharro, se me remueven las tripas. Es capaz, pero los equipos solo lo toleran medio año. Luego no lo soportan. Encima tiene un trauma y odio a la prensa. Ayayayay...

EL PERFIL QUE NECESITAMOS

La idea es un Jorge Sampaoli. Donde va, hace historia con los clubes. Revisen su CV y es superganador. Hace poquito llevó al Marsella a la Champions. Con Chile clasificó directo a la Copa del Mundo de Brasil 2014 y al año siguiente fue campeón de América. Solo con Argentina en Rusia no la hizo. Es el perfil que necesitamos.

Hay que sondearlo porque nosotros le dimos vida en sus inicios. Quizás podamos convencerlo. Está desocupado y seguro que analizando propuestas. Pero si le damos una timbrada, por ahí se abre la ventanita. Y algo más. Los nombres del ‘Chemo’ del Solar, Claudio Pizarro y otros han sido sugeridos para el puesto de director deportivo. Tienen contactos, relaciones y los requisitos suficientes para el cargo. Son gente joven con energía para chambear 12 horas diarias. Así es... Me voy, soy fuga.

MÁS INFORMACIÓN: