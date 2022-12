Del saque somos carnecita... Llora Luis Suárez, llora Sudamérica. Las lágrimas de ‘Luisito’ son mías. El ‘Pistolero’, Cavani, Godín, Muslera no merecían irse de esta manera de un Mundial. Pero en el fútbol no hay medias penas, ni medias alegrías. Ganas o pierdes. Esta vez a esa generación dorada le tocó irse por la puerta de atrás por culpa de un inepto que tenía un pito en la boca y se comió un penal más grande que todo el desierto de Qatar. Ya nadie puede decir que Argentina, Brasil, Francia o Portugal son favoritos. Esta Copa del Mundo ha demostrado que cualquiera le gana a cualquiera. Las estrellas, la camiseta, el escudo en el pecho o el apellido en las espaldas no te garantiza nada. Tampoco los estilos, ni la historia. Ahora puedes dar la vuelta con el corazón, guerreando o jugando bonito. Bienvenidos al ‘Otro Qatar 2022′ que recién empieza hoy con el Países Bajos vs. Estados Unidos. Sí, señores...

Este pechito, desde la previa, puso sus fichas a la ‘Albiceleste’ por Messi y ‘La Scaloneta’. Solo les pido que se cobren la venganza contra Australia, porque esa derrota en el repechaje dolió a todo el Perú. Niños, grandes, mujeres y ancianos lloraron porque según Gareca ‘tuvimos un mal día’. Argumentos sobran a favor de los argentinos, pero hay que demostrarlo en la cancha. El talento individual de ‘Leo’, Di María, Lautaro, Julián Álvarez y otros será fundamental ante esos ‘Canguros’, que son durísimos, unos ‘robocops’ corriendo y además son aplicaditos. Hay que taparle la boca a su entrenador que dijo que iban a ganar porque ‘son once contra once’ y de pasada bajarse a ese arquero chistoso que le atajó el penal a Valera. Si los adelantan, que no se descompongan, no pierdan la calma. Si tocan por las bandas, como lo hicieron ante Polonia, el gol llega porque llega. Y no va a ser...

ESTE MUNDIAL NO TE DEJA NI PESTAÑEAR

Este Mundial no te deja pestañear. Los que lo hicieron fueron sorprendidos y perdieron. Más allá de que pusieron suplentes o estaban clasificados. La prueba es que ninguno pudo ganar sus tres partidos en fase de grupos, desde Francia 98 que se juega con 32 equipos. Brasil, Francia, España y Portugal perdieron en la última fecha y llegan golpeados anímicamente a octavos. Argentina perdió en el inicio y parece que ya superó ese golpe y llega mejor a la segunda fase. Marruecos, Japón y Corea del Sur serán una piedra en el zapato. Nadie se la llevará de alivio, eso está asegurado. Asuuuuuu... Me voy, soy fuga.

