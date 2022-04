Del saque somos carnecita... Ya me contaron que un zurdo que juega en Europa está decidido a regresar y ponerse la crema. Dicen que lo hace porque desea tener continuidad y es hincha del club, pero la principal razón es una cubana que lo tiene loquito. Cuentan que el patita ya está separando un ‘depa’ en San Miguel, que siempre fue el punto de encuentro de ambos. Hummm…

Me datean que en la ‘Ciudad de la eterna primavera’, ese volante que se alucinó vivo burlándose del tío ‘Agüita’ y ahora juega en el equipo más querido del departamento, es mal visto por sus compañeros. Tiene poses de ‘divo’, se cree el diferente y solo vive pensando en hacerse tatuajes. Se ha dibujado el número ‘10′ en la pierna, pero la verídica es que si hoy juega es porque el titular está lesionado. Noooo…

Todo se sabe, así que ese pelotero del Rímac que salió ‘huasca’ festejando su ‘diablo’ y no recibió ningún reclamo de su entrenador, no es la primera vez que llega con ‘tufo’ a entrenar. Dicen que tiene esa manía y, pese a todo, lo perdonan como si tuviera corona. Parece que los años le han cambiado el carácter a la ‘Mosca’, porque ahora deja que lleguen ‘sazonados’ y hasta opinen sobre el once que debe poner. Así no es…

BRONCÓN EN SANTA ANITA

Se armó un broncón en Santa Anita. El preparador físico del técnico ‘parrillero’ que sacaron, todavía trabaja por unos días más en el club y el jefe de equipo quiso vacilarlo, ponerlo al centro, y el ‘Che’ se puso de pie y pese a que le llega a la altura del cuello, paró de cabeza al chistoso. Dicen que el man arrugó haciendo los pasitos de Michael Jackson. Asuuuuuu... Me voy, soy fuga.

