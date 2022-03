Del saque somos carnecita... La realidad es que la ‘U’ estuvo de yapa en la Copa Libertadores. Ni con uno más pudo hacerle daño al Barcelona de Guayaquil. A mí no me vengan con que el arquero ecuatoriano fue figura. La culpa de que se fallen los goles es porque no hay jerarquía y punto.

Es una pena que con superioridad numérica nos hayan pintado la cara en un estadio lleno y que no se cansó de alentar. Y algo más, esos defensas están para marcar a los delanteros de Ayacucho, Binacional y tortugas porque la noche del miércoles parecían conos con los ‘aviones’ que pasaban por su lado. Y no va a ser...

Bien Yoshimar, uno de los zurdos de la selección. El hombre no tiene equipo, tampoco sabe dónde va a jugar, pero sigue con el corazón bondadoso. A principio de semana, lo ‘acharló’ a un muchacho que siempre estaba mangueando en la puerta de San Luis. Con los cocos que le dio, fácil paraba el menú un mes. La neta es que Dios triplica cuando ayudas sin pensar recibir nada a cambio. Vale...

Hay un run run que un ‘Loquito’ que hasta ahora no encuentra chamba, ha regresado a caminar por la calle Morro de Arica en el Rímac, su distrito. Dizque llegó para apoyar a una familia necesitada, después le tiró un centro al equipo del barrio y, al final, una flaca le interesó y allí está dando sus primeros pasos. Y no va a ser...

Ya me contaron que un volante que se alucina ‘Patrón’ anda emocionado por una trujillana que vive en El Bosque y trabaja en un mall de la ciudad de la eterna primavera. Asegura que está utilizando su mejor arma como galán: va y le compra casi todo lo que vende. Igual hacía con la veneca, que lo abandonó sin avisarle. Qué feo...

Me pasan la voz que ‘Pachito’ volvió a las canchas. El volante, ex Muni, la ‘U’ y otros clubes, es especialista armando campeonatos relámpagos en Comas, donde terminó pichangueando. Pero sigue con su misma costumbre de invertir toda la ganancia en trago. Labura parejito 15 días y se acaba el billete en horas. Noooooo... Me voy, soy fuga.

