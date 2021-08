Del saque somos carnecita... El mejor jugador de la historia no pudo renovar con el equipo más arruinado del mundo (1500 millones de euros en deudas). Ver llorar como un niño a ‘Leo’ Messi en la conferencia de su despedida, me quebró. Se me cayeron mis lagrimones porque soy hincha del argentino. Es el único futbolista al que le pediría un autógrafo o selfie.

Ahora no sé si seguiré al Barcelona. Antes veía hasta sus partidos en repetición. El ‘10’ cada vez que se viste de corto nos hace recordar nuestros pistazos, pichangas de barrio. Lo complicadito, difícil, lo hace facilito. Es de play station, de otro planeta, un extraterrestre. No merecía irse así de su casa. Un hombre que le regaló 35 títulos al club debía marcharse con todos los honores y en una cancha. Llegó a los 13 años y se marcha a los 34. Todavía le queda mucho por dar. Lo seguiré a donde vaya. Sí, señores...

Me pasan la voz que Luis Abram anda feliz en España porque debutó con gol en un amistoso y además le han dado un ‘jatazo’ con piscina. Cuentan que para ir a botar la basura tiene que caminar como tres cuadras. Pensé que el grupo empresarial que lo maneja le tenía una mejor opción. Venía destacando en Vélez y tranquilamente pudieron conseguirle un cuadro de mayor nivel. Esperemos que sea su trampolín para empalmar en un equipo top. Así sea...





Un grupo de socios del FC Barcelona ha elevado una queja contra el PSG y sus manejos financieros en los últimos años, hecho que podría complicar la llegada de Lionel Messi a la Ligue 1.

El ‘Pelucón’ del poeta le tiene fe a Beto. Considera que con ritmo puede volver a la selección. El problema es que lleva un gol en 10 partidos y los números no lo ayudan. Para mí tiene condiciones, pero no terminó de salir del cascarón. Emigró a varios países y en ningún sitio se consolidó. Aquí si se la cree y mentaliza recuperaría algo de tiempo.

Lo que pasa es que su entorno es una mela. Los ayayeros que le siguen el amén lo engañan y lo tienen con la cabecita en otro lado. Debe empezar por reconocer que no avanzó. A partir de ahí, que se motive por su familia y por su chamaquito que está en camino. Curuju...

Hay un run run fuerte que el profesor ‘Arcelotti’, quien dirigía con buzo de 30 mangos, es un ‘chef’ de aquellos. Le iba bien en la Liga 2 y se arrancó del norte. Todo porque lo tenía en la ‘olla arrocera’ a ‘Bam Bam’. Ahora que chapó al ‘Rojo matador’ sale con el ‘tango’ de que lo llamaron. La neta es que esperaba una derrota para su nueva chamba. Qué feo...

Mis causitas Luis Lavalle, ex Meteor y el ‘Chino’ Aspiri, ex Cristal, chapan sus chivas y se van a Chulucanas, Piura, a poner su academia de fútbol. Todo gracias a Yussepi de la Cruz, quien les está dando vida. Ambos son peloterazos y seguro sacarán buenos chibolos. Garantizan técnica, habilidad, valores y también ‘taba’. Curuju... Me voy, soy fuga.

