Del saque somos carnecita... La firme que el destino es bien irónico. En este 2020, Leao Butrón descendió a Segunda con Alianza Lima y su hermano Jahir subió a Primera con el otro Alianza, el de Sullana.

Los ‘churres’ alzaron ayer el título de la Liga 2, ya piensan en refuerzos y dicen que habría un cupo para un arquero. Ojalá nomás que Lander mantenga al técnico con el buzo y no le diga ‘más pallares con tallarines’. Asuuuu...

Todo se sabe. Así que ‘Pizarrón’ se cansó de la ‘Hiena’ y le dijo que no lo iba a representar más. Pero como el gordito se cree vivo, buscó a los de Ate y lo ofreció. En ‘one’ llamó a su representado para que borre todas sus fotos de Instagram donde sale con la camiseta del ‘compadre’. Qué feo...

La verídica que nadie entiende cómo es que después de ocho años en el Rímac, recién ahora se dieron cuenta de que ‘Revoreitor’ tiene dos pies izquierdos y se patea los tobillos. Hasta los hinchas celestes celebraron su salida en las redes sociales.

El muchacho debe tener buen empresario, porque parece que seguirá jugando y en 2021 lo haría en el primer puerto. Nooooo...

Por si acaso, le advierto a un ‘extranjero’ que no se desvíe del buen camino. Cuando se dedicó a su familia, durmió a sus horas, cuidó su cuerpo y se olvidó de hacer ‘travesuras’, su rendimiento en la cancha creció y ahora hasta lo quiere fichar un grande de América.

Me han dicho que también le ha puesto el ojo a una ‘ahijada’ que ya tuvo historias con otros dos colegas. Ojalá que solo sea un rumor. Está en el momento exacto para despegar en su carrera. Solo debe preocuparse en campeonar en el verde. Y no va cher... Me voy, soy fuga.