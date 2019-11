La policía brasileña advirtió que un ‘bravo’ de una favela, fanático de Flamengo, llegará para ver el partido

Del saque somos carnecita. .. Hoy arriba River Plate a la capital y también empiezan a llegar algunos hinchas argentinos y brasileños para ver la final de la Libertadores, que será el sábado en el ‘Monumental’. Hay un runrún que la policía brasileña llamó a sus colegas peruanos para advertirles que anden con mucho cuidado el fin de semana, porque un ‘bravo’ de una favela de Río de Janeiro, fanático de Flamengo, ya compró pasaje para venir a ver el partido. Cuidado que esa gente es de empuje, esos no creen en nadie y son de avance. Que la policía se haga respetar. Nada de selfies con los pantaloncitos que volverán locos a más de uno. Ya suficiente tenemos con la delincuencia que azota en nuestro país. Y no va cher...



Ya me contaron que un arquero de un club grande ha hecho la del pato con su flaquita, una chica que antes estuvo en programas de televisión. Dicen las malas lenguas que ella le descubrió mensajitos que mandaba a otras modelitos y se abrió en ‘one’. Lo curioso es que la rubia ya se banderea con otro patita. Nooooo...



Quien se ha matriculado a estudiar inglés es un volante que perdió la cabecita por la ‘Solcito’. Le pagaba el alquiler de la casa y ella igualito se fue con otro. El pelotero ahora desea aprender otro idioma, porque ya se juega los descuentos en la pelotita. Así es...



Me cuentan que el ‘Pitbull’, que es ‘troncazo’ para jugar, y cuando baila salsa se pisa los pies, la rompe tocando cajón. Como le sobra tiempo para gastar se ha comprado ese instrumento, pone música en alto volumen y empieza a tocar. Negado para los pies, pero bueno con las manos. Asuuuuuuu... Me voy, soy fuga.