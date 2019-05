Así que la ‘Pulga’ tiene una prima que se va a lanzar al concurso de Miss Perú representando al departamento de Amazonas

Del saque somos carnecita. .. Cristal jugó su mejor partido y como debe hacerlo a nivel internacional. Metiendo, marcando, anotando, desesperando al rival, probando desde lejos y todos concentraditos los 90 minutos. El triunfo 3-0 sobre Unión Española le da casi la clasificación a la siguiente fase de la Sudamericana, pero sería un error fatal si se confía. Que recuerde lo que hace poco le pasó al Barcelona, que con Messi y todas sus estrellas, le metieron cuatro y lo eliminaron de la Champions. Aquí le he dado duro al ‘Pato’ Álvarez cuando no estuvo al nivel en anteriores partidos, pero es justo reconocer que anoche estuvo seguro y sacó varias de peligro. Si sigue así que se preocupen Gallese, Cáceda y Carvallo. Así es...



El reverso de la moneda fue Melgar. Fue una vergüenza ante Universidad Católica de Ecuador que no es un gran equipo, pero le alcanzó para meterle seis pepas a los mistianos. Un desastre en todas sus líneas, como si fuesen jugadores amateurs. Era el representante peruano que mejor venía haciendo las cosas, pero ayer se cayó toditito. Ayayayay...



Ya me contaron que se enamoró el ‘Loquito’ que nació en el Rímac. Esta vez la afortunada es una chica cuyo nombre empieza con A de Alexandra y es blancona, porque de parte de su mamita tiene ascendencia alemana. Cuentan que de cariño ella lo llama ‘renegoncito’ y el arquero, como es más seco que un desierto, solo le dice por su nombre, aunque todos los días la timbra a su teléfono para darle los buenos días y de paso marcarla, porque ya tiene experiencia de lo que le pasó con ‘Fernandita’. Curuju...



Así que la ‘Pulga’ tiene una prima que se va a lanzar al concurso de Miss Perú. Ella va representando a la región de Amazonas y él la está apoyando pidiendo a sus seguidores de todas sus redes sociales que respalden su candidatura y sea ganadora. La firme que el ‘chato’ le pone harta ganas a la elección y no creo que sea en vano porque en su lista hay modelitos, anfitrionas, aeromozas y otras del barrio de Santa Beatriz. Hummmm...



Me datean que el empresario comentarista se sigue manejando mal. Todos los días comenta en una radio y también en la televisión, pero igualito está representando a un entrenador argentino que pasó por la ‘Academia’ y por el ‘Callejón de Huaylas’. Lo ha ofrecido en Ate y Matute y cada vez que puede habla maravillas de él en sus programas. Debería decir la verdad para que la gente sepa. Así es... Me voy, soy fuga