Me sigue sorprendiendo el ‘Tigre’, cada vez que puede, lo tira al ‘Chaval’ por dejar Bélgica para irse a Egipto

Del saque somos carnecita. .. Yo no soy ayayero de nadie, por eso digo las cosas como son. Y la firme es que me sigue sorprendiendo el ‘Tigre’. Cada vez que puede y habla con la prensa, lo tira al ‘Chaval’ por haber dejado Bélgica para irse a Egipto. Si no lo tenía en sus planes, para qué fue a verlo en acción, tomarse foto y hablar con su paisano ‘Pelao’ Díaz. Es cierto que el volante pudo seguir en Europa antes de irse a una Liga menor, pero nunca lo escuché decir lo mismo cuando la ‘Culebra’ dejó la Premier de Inglaterra, una de las top del mundo, para irse a Arabia, donde hasta los camellos meten goles. Hummm...

El chato que tira la chela al piso cuando ‘liquida’ va a ser papá otra vez. Por eso se demoró en regresar a entrenar con su equipo y lo castigaron. Igual, alguien tiene que hablarle, porque en el extranjero no te aguantan pulgas y si no rindes en el campo, no puedes darte lujos de estar viajando ni tener poses de estrella. En la selección le tienen camote y a pesar de todo siempre lo llaman, así haya hecho travesuras en la concentración. Así es...

Me cuentan que el ‘Potón’ ha dejado un amigo en el puerto, al que le envía sus buenos centros. Es del barrio de Centenario, pero no sean mal pensados. El muchachito no tiene hermanas, primas o su mamá es mamacita, solamente que el ‘colocho’ le agarró harto cariño y ahora le da la mano. Chévere...

Lo vi a ‘Acasexo’ paseando el miércoles pasado por Plaza San Miguel. El hombre desde que se separó, todo le fue mal y ahora la piensa antes de comprar un par de zapatillas. Caminó por todas las tiendas del primer piso, subió al segundo y miró vitrinas y al final chapó su combi porque ningún precio lo convenció. Asuuuuu... Me voy, soy fuga.