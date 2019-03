Todavía sigo sin dormir, renegando por lo que pasó el miércoles en el Nacional ¡En un segundo se malogró todo!

Del saque somos carnecita. .. Todavía sigo sin dormir, renegando por lo que pasó el miércoles en el Nacional. Nuevamente, como años anteriores, en el último minuto nos malogran el festejo, tiran abajo la fiesta. Debió ser un día perfecto para nuestra pelotita, pero en un segundo se acabó todo. Pero claro, lo que se vivió en Lima fue distinto a la caída en Chile. Era triunfo seguro de los victorianos, pero lo dejaron escapar. Noventa y seis minutos y cometen una falta al borde del área. Allí es donde sale la jerarquía de unos y la poca experiencia internacional de otros. En la Copa tienes que tener la pelota si estás ganando, cortar el juego, pero lejos de tu área y mandar el balón a la tribuna. Me quedo con la gambeta de Manzaneda, el sacrificio del ‘Gato’ Cuba y la seguridad de Gallese. Ahora tienen que robar puntos en Brasil y ganarle a Palestino en Chile. La cosa se puso más difícil que explicarle una clase de geometría a mi tía Susy. Y no va a ser...

Lo que hicieron los del Rímac fue un papelón. Y todo por tacaños, por no fichar defensores y otro arquero, que al menos parado agarre el travesaño. No entiendo cómo un club saneado, sin deudas y que le entran 3 millones de dólares, no invierte para salir a pelear algo en la Libertadores. ¿A dónde va esa plata? Hummmm...

La firme que ‘Julinho viejo’ no tiene códigos. Se ofreció para dirigir al club más popular de la ‘Ciudad de la eterna primavera’, pese a que allí está ‘Polaquito’. Pero los dirigentes le respondieron que no lo pueden contratar porque ya tuvo equipo en el Apertura y él aclaró que tiene un buen cuerpo técnico y podría conducir desde la tribuna y su gente en la banca. Este tipo no tiene bandera...

Bien el chibolo ‘Ostra’ de los ‘Santos’. Los causas de su barrio organizaron una pollada para comprar uniformes para el equipo de la cuadra y él compró la mitad de la tarjetas. Vale... Me voy, soy fuga.