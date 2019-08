‘Tyson’ anda desesperado para que la nueva administración entre a la crema, porque hace rato no tiene chamba, ni casa

DEL SAQUE somos carnecita... YA ME CONTARON QUE UN JUGADOR que anda en líos inmobiliarios, ahora camina seguido por San Borja. Allí visita un bufete de abogados que lo está defendiendo de sus juicios, pero tiene tanta buena suerte que la encargada de su caso es una ‘boga’ con cuerpo de modelo. Ya andan en conversaciones de ‘wasap’. Rexuxa...



HAY UN RUNRÚN DE QUE EL MÁS DESESPERADO para que entre la nueva administración a la crema es ‘Tyson’. El hombre hace rato no tiene ‘chamba’, tampoco casa en Lima y encima me cuentan que la mamá de sus ‘cachorros’ ya le advirtió que esta semana va al Poder judicial a abrirle un proceso por alimentos. El hombre sabe que ahora eso puede terminar en ‘cana’. Guarda ahí...



ASÍ QUE ESE DEFENSA ‘COLOCHO’ que juega en un equipo porteño está haciendo lo que le da la gana. El hombre no le hace caso al médico de su equipo, que le ha recomendado reposo. Se va a tratar por su cuenta a un ‘doc’ de Miraflores y al día siguiente se aparece en los entrenamientos y le dice al galeno del club que ya está para volver. Hummm...



Y LO VI AL BRASILEÑO QUE SE VACILÓ CON UN PAR DE CONDUCTORAS DE TV lateando por el Centro de Lima. Iba acompañado de un narizón, barbón y pinta de tramitador. Al final, caminaron cuatro cuadras y el exdelantero se paró en la puerta del ‘Manhattan’, pero a su acompañante le dio 8 soles para que se compre su rico menú. Asuuuu... Me voy, soy fuga.