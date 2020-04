Del saque somos carnecita... Me cuentan que un volante de La Vicky tiene el ‘partivirus de la cuarentena’. Es uno que usa peinados raros y hace un tiempo se portó mal con el aguatero más ilustre del puerto. El patita quiso figurar en ‘Combate’ y lo chotearon, después intentó con la flaca de un portero celeste y rebotó. Como no quedaba nada, dicen que empezó a ‘atacar’ por ‘wasap’ a las enamoradas de los más chibolos de su equipo. Parece que ese bicho no tiene cura. Hummm...

Así que ‘Martincho’, uno de los primeros metrosexuales de nuestra pelotita, anda ganadazo. Cuando parecía que el billetito se le acababa, recuperó un ‘jatazo’ en Maranga y en ‘one’ la puso al palo y otra vez llenó el ‘chanchito’. Ahora ya trabaja tranquilo y cuidando las monedas, porque sabe que las épocas de ‘vacas gordas’ ya fueron. Curuju...

Se rayó el ‘Chemo de los pobres’ en las redes. Maldijo a los que salen a la calle en ‘mancha’, mandó a la ‘michi’ a los que no usan mascarilla, insultó a los que ‘liquidan’ sin importarles nada. Se metió con todos y solo le faltó nombrar al ‘Tic tic tac’ que se quedó con su Pamelita. Quéeeee...

Me avisan que el técnico de la ‘Misilera’ ya advirtió a sus muchachos. Luego de dejarles el plan de trabajo y un régimen de alimentación, les aclaró que todo el que llega con sobrepreso tendrá una multa. Dicen que por cada 100 gramos de más será penado con 15 ‘cocos’. Asu mare... Me voy, soy fuga.