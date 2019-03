La firme que somos la vergüenza a nivel internacional, vemos una camiseta extranjera y nos asustamos

Del saque somos carnecita. .. La firme que somos una vergüenza a nivel internacional. Vemos una camiseta extranjera y nos asustamos, se nos va la lancha. No tenemos jugadores de calidad para competir con los de afuera y eso quedó demostrado cuando Colón de Santa Fe, un equipo que se ubica antepenúltimo en el fútbol argentino, en el puesto 24 de un campeonato de 26, se pasea con Municipal, que fue una mazamorra. Apretaron la salida, llevaron el partido a su ritmo y nadie sabía qué hacer, se escondían. Hasta un mundialista como el ‘charrúa’ Arevalo Ríos cayó en la imprecisión, desesperado porque nadie se mostraba. Quiso ser el líder y terminó haciendo la del Chavo. Sí, señores...

De los últimos 6 partidos disputados con extranjeros, de 18 puntos jugados, solo ganamos 3. Ese es nuestro nivel y eso demuestra, cada vez más, que la clasificación a Rusia se debió a muchos factores, entre ellos, la mano de Dios, que nos regaló 3 puntos benditos, ganados en mesa. Eso fue clave y algunos resultados de carambola fueron fundamentales. Nuestra pelotita sigue hundida y hay que cambiar todo esto cuanto antes. Y no va a ser... Ya me contaron por qué se fue el ‘Chino’ de un club grande. Se apareció ante los ejecutivos con dos mexicanos y un ‘Matador’, todos de dudosa procedencia. Le pusieron mala cara y prefirió arrancarse. Hummmm... Me voy, soy fuga