La verídica que Gareca nunca ha aguantado tantas indisciplinas a un seleccionado como con su engreído Cuevita

Del saque somos carnecita... LA VERÍDICA que Gareca nunca ha aguantado tantas indisciplinas a un seleccionado como lo ha hecho con su engreído Cuevita. En su momento, el ‘Tigre’ tuvo mano dura con Pizarro, Vargas, Farfán, Zambrano y otros que no volvió a llamar, pero con el ‘chato’ se pasa de buenito. Parece un abuelito chocho con su nieto malcriado. Después que armó la bronca a un hincha en una discoteca de Brasil, el volante juró que su inmadurez le estaba pasando la factura, vino volando a hablar con el entrenador y prometió que encaminaría su carrera. Ayer dio una entrevista telefónica a un programa de espectáculos para decir que nunca tuvo un ‘dame que te doy’ con una ‘Solcito’. Creo que a los 27 años ya no está para tantas niñerías. Fijo que la ‘patrona’ lo presionó y tiene movido el hogar. Ese man es un chicote pelado...



Ya me contaron que en la tierra del Chavo están más que contentos con el ‘ Cabezón’. Desde que agarró al Puebla solo sabe sumar y sumar. Dicen que la clave está en llevar a una psicóloga que ha lavado la cabeza a todo el plantel. Como allá no es figura, el técnico no anda con poses como lo hacía acá donde veía fantasmas por todos lados y vivía traumado con la prensa.



Hummm... Hay un runrún de que la ‘ Hiena’ se peleó con su entrenador y por eso lo mandaron a entrenar con la reserva de su equipo. Ese zambito no cambia, tiene una ‘pelea de gatos’ en el ‘techo’. Se computa vivo, maneja hasta tres celulares para sus vacilones y por eso corre dos vueltas y ya está sacando la lengua. Después se va a arrepentir del tiempo perdido. Ojalá no termine mangueando...



Desde aquí mi apoyo al ‘profe’ Teddy Cardama, que tiene a su hijo pasando por un mal momento de salud. Esperamos que se recupere pronto, la vida nos pone a prueba, hay que saber lidiar con ella y que pronto lo volvamos a ver sonreír y hablando de fútbol. Y no va cher... Me voy, soy fuga.