Del saque somos carnecita...A la selección se le vienen dos partidos claves por Eliminatorias. Vamos a Chile y recibiremos a Argentina. Me imagino que Gareca y los directivos ya están jugando fuera de la cancha viendo todos los detalles. No se confíen de nada de los paisanos de Bascuñán. Ya fue lo de Brasil, a Santiago hay que ir por los tres puntos. La estrategia debe ser lo más importante. Es momento de traer más puntos de afuera. Y no va a ser...

La firme que los partidos de la Fase 2 serán verdaderas finales. Para los que desean pelear el título, los que pretenden ir a una Copa y los que buscan salvarse de la baja. Son solo nueve fechas, si pierdes un encuentro te complicas. Será más picante que bajar por los ‘Barracones’ a la medianoche. Lo que sí no comparto son los insultos como los de ‘Iván Cruz’ o ‘Chemo’. Se les fue la lancha mirando por encima del hombro a sus rivales de turno. Lo del ‘Pelucón’ me sorprende, porque lo conozco de serio, en cambio lo del argentino no es novedad. En México también fue fulero y ahora hace lo mismo. La Comisión de Justicia debería sancionar de oficio. Así es...

Ya me contaron que mandaron al sótano 5 a un ‘charro’ que se está ofreciendo a la bicolor. Es que tiró feo a la ‘Pulga’ diciendo que con su metro y medio no asusta a nadie y eso no cayó bien en el grupo. Afirman que los ‘referentes’ hablarían con el ‘Tigre’. Asuuuu...

El ‘Pitbull’ no tiene necesidades y por eso le da lo mismo jugar o no. Todavía no debuta con su equipo y ya separó depa en el sur para el verano. No anda pensando en el torneo, sino dónde hacerla linda en los primeros meses del año. Ajá...

Me voy soy fuga.