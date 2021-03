Del saque somos carnecita... Acá no somos mezquinos ni envidiosos y reconocemos la clase y calidad internacional. Ayer el ‘Nene’ cumplió 72 añitos y su nombre figura con letras de oro en los libros de la Fifa. Es el peruano más reconocido con diez goles en tres mundiales. Tremendo ‘jamón’. Ese tanto a Escocia con tres dedos solo lo hacen los bravos de bravos. Su vida privada, mejor la dejo ahí. Así es...

Todo se sabe . Así que el zambito que decía que corría por las ‘santas hueveras’ porque se suspendieron las Eliminatorias, en realidad estaba ardiendo por dentro. El hombre esperaba jugar por lo menos uno de los dos partidos para mostrarse, porque hasta el momento ningún equipo lo llama. Es que hace tiempo nadie lo ve en una cancha y todos saben que su rodilla es el principal problema. Por eso esperaba darle duro al menos 45 minutos ante los ‘chamos’ y el ‘Tigre’ ya había atracado. Hummm..

Así que al final de la avenida Javier Prado le bajaron el dedo a la tía que prefería irse a la playa antes que manejar el club. Lo que se preguntan los jugadores es cuándo sacan a ese gerente que es un cero a la izquierda y se tardó más de un mes en contratar un delantero. La firme que solo lo mantienen en el puesto, porque da la ‘pepa’ cuando sus jefes meten la pata. Ayayayay...