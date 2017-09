El eventual indulto a Fujimori, Alan García, César Acuña y más en los ‘piquitos’ de El Búho

Este Búho ve que la coyuntura política avanza rapidita y de manera tan efímera como los besitos que le da Brunellita a su Richard ‘Chucky’ Acuña en Venecia. Por eso les presento mis ‘Piquitos’ que tanto reclaman mis lectores.



* ALAN EN LA MIRA: Una reveladora encuesta de Proética sobre cuál ha sido el gobierno más corrupto de los cuatro elegidos democráticamente desde 1990, revela que para el 35% de los encuestados, el régimen del aprista Alan García Pérez fue el más corrupto. Incluso, más que los de dos expresidentes que ahora están presos: Alberto Fujimori, 23%; y Ollanta Humala, 22%. Al ‘Cholo’ de Cabana, Alejandro Toledo, un 15% lo da como el de mayor corrupción. Lo significativo en el caso de García es que la mayoría de encuestados que lo consideran ‘el más corrupto’ de los cuatro, tienen una edad que oscila entre los 18 y 24 años. Con razón su candidatura presidencial en el 2016 se hundió más rápido que el Titanic. La nueva investigación fiscal a su patrimonio puede traerle sorpresas al que afirma cachaciento: ‘Otros roban, yo no’.



* LOS DIEZ AÑOS DE FUJIMORI: Ahora que se habla de un inminente indulto para Alberto ‘Disolver, disolver’ Fujimori, se han presentado diversos reportajes sobre su gobierno democrático de 1990 hasta el ‘autogolpe’ de abril de 1992, y luego sus ‘re-reelecciones’, en las que gracias a su mayoría parlamentaria, comprada con plata de la corrupción de Vladimiro Montesinos, modificó la Constitución. Pero también se recuerdan en estos especiales televisivos de forma notoria las masacres del comando paramilitar ‘Colina’, que actuaba bajo las órdenes del ‘tío’ Vladi y del mismo Fuji, según el veredicto judicial que condenó a este a 25 años de prisión. En esos asesinatos sobresale el de Barrios Altos, donde ‘Colina’ masacró a dieciseis personas que departían una pollada en Barrios Altos. Entre los asesinados se hallaba un niñito de ocho años que murió de varios balazos, incluido un ‘tiro de gracia’.



Continúa el debate sobre el indulto a Alberto Fujimori

* ‘PLATA COMO CANCHA’:César Acuña, el llamado ‘Zar de la educación’, estuvo hace un tiempo con la soga al cuello por unos audios cuando siendo todavía alcalde de Trujillo en busca de la reelección, aseguraba en una reunión con militantes de su partido que iban a repartir víveres a más de diez mil familias para que les ‘dieran el voto’, porque ‘hay plata como cancha’. Sin embargo, al político que inmortalizó la frase ‘yo no plagié, copié’, un juzgado de Trujillo lo acaba de absolver de la acusación por la que la Fiscalía pedía que le den cinco años de cárcel. Un día antes, el Poder Judicial norteño decidió que el suertudo dueño de universidades no afronte un juicio por haber adquirido ‘Panetones César’ con fondos públicos. Una curtida periodista judicial trujillana resumió el caso: ‘Qué suerte es tener plata como cancha’.



* KENJI, REBELDE CON CAUSA (RELLENA): El querubín de Alberto se las sabe todas. No asistió al comité disciplinario de Fuerza Popular donde lo iban a castigar o, incluso, ‘cortarle la cabeza’ por reincidir, según ellos, en ‘tuitear, escribir en un diario contra la bancada fujimorista y ponerse mordazas para burlarse de la misma’. El congresista calificó a sus integrantes de ‘legalmente inexistentes, pues FP no los oficializó ante el Congreso ni entregó su reglamento interno para sancionar a sus congresistas’. En el plano legal, Kenji tiene razón. Los congresistas fujimoristas ‘mudos’ (porque nunca hablan en el Pleno) Milagros Takayama, Guillermo Martorell y Gladys Andrade, miembros del tenebroso comité de disciplina apócrifo, son más ‘keikistas’ que el propio Héctor ‘Pura vida’ Becerril y no tendrían ninguna autoridad sobre Kenji, que les gritó burlonamente ‘¡Comité... tampoco, tampoco!’.



* TERROR EN EL METROPOLITANO: Este columnista felicita a los valerosos miembros del Escuadrón de Emergencia de la Policía, que en horas de la mañana se enfrentaron a tres peligrosos ‘marcas’ en Santa Catalina. Pese a que los hampones les dispararon a matar y acribillaron su patrullero, los agentes continuaron la persecución hasta la Vía Expresa, donde los delincuentes pretendieron camuflarse. Al final, los facinerosos fueron capturados. Apago el televisor.

