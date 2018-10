Angelina Jolie en Perú

Este Búho celebra que una actriz de los kilates de Angelina Jolie llegue al Perú y todavía en una misión loable, como es la de ayudar a los refugiados en su calidad de embajadora de buena voluntad de las Naciones Unidas. Aquí se reunió con los migrantes venezolanos en San Juan de Lurigancho y Tumbes. Allí recogió testimonios, algunos increíbles: ‘¡Señorita, Angelina, algunos hemos llegado al Perú caminando durante un mes!’.

La hija de Jon Voight no es novata en las lides de la lucha con los refugiados, pues ya desde el año 2011 se dedica a esta labor. Es más, el año pasado, como directora, estrenó la película ‘Primero mataron a mi padre’, una cinta sobre Camboya durante el régimen de terror de los Khmer Rouge, con el gobierno de Pol Pot que asesinó a más de dos millones de camboyanos por hambruna, enfermedades y ejecuciones. Inclusive, la actriz adoptó un niño camboyano, Maddox, y también un niño vietnamita, hijo de una adicta a la heroína.

Pero no toda la vida Jolie ha encarnado el papel de abnegada militante de causas justas y ‘políticamente correctas’, pues circula un texto que francamente la pone en la otra orilla. Andrew Morton publicó un libro no autorizado por la actriz, donde le saca unos tremendos ‘chicharronazos’. El escritor reveló que Angelina estaba tan deprimida, al enterarse que iba a salir la publicación sobre ella, que contrató a un sicario para que lo asesinara.

En ese libro se revela que la actriz perdió la virginidad a los 14 años. También señala que a los 16 años se acostó con la pareja de su madre, un tío bastante mayor, y eso provocó que su progenitora termine separándose de su amado. Según Morton, Angie era ‘completita’ en esa época de juventud. En la etapa escolar, ella se pintaba el pelo de púrpura, se drogaba y cortaba los brazos.

“Supongo que sentía como una liberación provocarme cierto dolor”, reveló. Pero en lo que sí estuvo completamente enganchada, fue en las drogas. “Hice de todo, probé todo, pero no me morí. Tal vez no debería estar aquí viva, pero fui demasiado lejos”, contó.

Con su segundo esposo, Billy Bob Thornton, la separación fue menos tumultuosa. “Él era mucho mayor, yo quería viajar a lugares peligrosos, luchar por las causas justas y él quería quedarse en casa viendo televisión”, manifestó la bella actriz. Cuando rodó ‘Mr. y Mrs. Smith’, con Brad Pitt, surgió una chispa explosiva. A ella no le importó que Brad tuviera novia, la ‘buena’ Jennifer Aniston, no solo la ‘adornó’, sino que se casó con el buen Pitt, con el que terminó con un divorcio plagado de gravísimas denuncias de ella hacia el galán de Hollywood.

Hoy, la actriz se la pasa por el mundo visitando campos de refugiados, desde Tanzania, Sudán pasando por Afganistán, Tailandia o Líbano. Ahora está en nuestro Perú. Pero nosotros la admiramos en ese puñado de películas imperecederas como ‘Inocencia interrumpida’, donde ganó el Óscar y el Globo de Oro a la mejor actriz de reparto, o a ‘El sustituto’. En esta última cinta dirigida por el gran Clint Eastwood, Jolie hace un papel notable.

Encarna a ‘Christine Collins’, una madre soltera que llega a su casa y descubre que su hijo ha desaparecido. Después de un tiempo este aparece, pero cuando va a recibirlo se da cuenta que no es el pequeño que nació de su vientre. Para verla con harta canchita. Pero hoy que disfrute su estancia en el país y, seguramente, en los restaurantes a los que la inviten, no aparecerá el fantasma de la anorexia que la ronda. Apago el televisor.